Transferencias electrónicas: ¿Puedo cancelarla y cuánto tiempo tengo para hacerlo?

En la actualidad existen muchos avances tecnológicos que han permitido que los usuarios de entidades financieras puedan realizar trámites o pagos desde la comodidad de casa, con el uso de tu smartphone o una computadora, lo que ayuda a ahorrarte las vueltas lentas al banco.

Muchas personas utilizamos la banca por internet para realizar transferencias o depósitos, sin embargo, nada nos exime de cometer un error al hacer alguna transacción electrónica o SPEI, y, por ende, querer cancelarla.

Una de estas acciones es la famosa transferencia bancaria, la cual ha beneficiado en su mayoría de casos a la población, sin embargo, está también ha generado que, en ocasiones, los usuarios se equivoquen de destinatario o en el proceso de envío, por lo que es importante saber cuánto tiempo tienes para hacer la cancelación y no perder tu dinero.

Cabe resaltar que en realidad no hay un tiempo determinado para solicitar una cancelación de una transferencia errónea, sin embargo, hay un lapso que va entre el momento en que se hace un SPEI y el momento en que el banco receptor aprueba el movimiento.

En otras palabras, si aún no se completa la última parte del proceso, mientras el banco no confirma la recepción y te equivocaste, podrás solicitar la cancelación del envío a tu banco directamente, justo es el momento en donde debes aprovechar para poder hacer el movimiento requerido.

Luego de que el banco receptor registra el dinero, a partir de ahí tu ya no puedes solicitar la cancelación del movimiento realizado, debido a que el recurso ya estará en la cuenta equivocada. Cuando el banco de tu receptor confirme la transferencia del dinero, ya no tendrá caso solicitar al banco su cancelación pues no podrá hacer nada.

Asimismo, se resalta que aunque el banco cuenta con la facilidad de contactar al cliente y explicarle lo que sucedió, esto no obliga a ninguna persona a devolver el dinero, en caso de que haya sucedido una situación de este tipo, puede hablar a tu banco para que te asesoren sobre lo que debes hacer en estos casos.