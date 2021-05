Tras no concretarse tercera ola de Covid, habrá despegue en economía y T-MEC: Arturo Herrera

México.- De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, la economía del país estaría muy pronto despegando de nuevo así como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que no se materializara la tercera ola de contagios de Covid-19.

Lo anterior gracias a los niveles de vacunación contra Covid-19 para otoño estará inmunizada la población.

"Por los niveles de vacunación tan rápido, me parece que se ha derumbado esa tercera ola", aseguró el funcionario durante su participación en la conferencia "Latin American Cities 2021", organizada por Americas Society/Coincil of the Americas.

Herrera Gutiérrez, reiteró que debemos empezar a ocuparnos en el arranque post-Covid-19 y uno de los enfoques centrales será cómo apalancar el T-MEC.

También dijo que los pronósticos apuntan que a finales del verano y principios del otoño, toda la población susceptible de ser vacunada habrá recibido la dosis contra Covid-19.

"Siempre apostamos a que iba a ser uno de los brazos del crecimiento económico en los próximos años, pero lo firmamos en noviembre de 2019, un mes antes de que llegara el primer caso a Wuhan, entonces había una especia de impasse dormido durante por la pandemia", afirmó.

Herrera agregó que tendrá un impacto en la educación y también en que muchas madres que hoy se quedan en casa a cuidar a sus hijos que toman clases, pueden reincorporarse al mercado laboral.

Cabe mencionar que lo que más le preocupaba a funcionario era que se presentara una tercera ola de contagios de coronavirus con las vacaciones de Semana Santa.

Lo que más me preocupaba y afortunadamente eso ya lo pasamos: teníamos un riesgo muy puntual en Semana Santa, en donde son vacaciones y aún con padenmia algunos mexicanos se tomaron la libertad de ir a la playa, comentó.

Recalcó que el gobierno federal aportará muy fuerte a la modernación de la infraestructura del comercio exterior, en puertos y aduanas, con un programa en el cual el sector privado tendrá un rol importante.