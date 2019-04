Tras unificación BBVA borra 'Bancomer' de su nombre

México.- Este lunes tras una inminente unificación a nivel global de BBVA en México sus dirigentes se mostraron confiados, los cuales eliminarán el nombre Bancomer, espera resultados positivos para la entidad financiera en el país.

La lógica detrás del cambio de marca es que tenemos que seguir evolucionando el grupo y el banco en México de manera que podamos ofrecer los mejores productos y servicios a nivel global

Expuso el vicepresidente de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, en conferencia de prensa.

Pese a que este cambio se contempló hacer en el año 2000, el momento indicado parece ser 19 años después, siguiendo la inercia de la transformación digital que está viviendo no solo el grupo, sino también el sector financiero.

De este modo, el banco se hace más fácilmente identificable a nivel mundial y reconocible "como una marca transversal" que puede ofrecer distintos servicios enfocados al sector financiero, de la mano con lo digital.

Hoy día las marcas de mayor valor son marcas globales con experiencias transversales, globales, únicas

Argumentó el directivo sobre la decisión.

Carlos Torres, presidente de BBVA. Foto: EFE

El cambio, que se implementará en los distintos países donde el grupo tiene presencia, fue debatido durante más de un año y medio.

Para ello, se escrutó "el futuro de la industria financiera en México", pero también la industria global, donde el grupo se ve como "un actor importante" que debe "crear un posicionamiento global".

Más allá de la eliminación "del apellido", la imagen institucional no cambiará. No habrá cambios en los colores ni decisiones estéticas radicales.

Esto, según dijo el director general de Finanzas de la entidad, Ignacio de la Luz, hará que el coste "no sea muy significativo".

El cambio se empezará a ver en marquesinas y sucursales en las próximas semanas.

"Lo más importante va a ser el plan de difusión que en su momento hagamos sobre la nueva banca", concluyó.

Ante la posible incertidumbre que pueda generar en los clientes, Osuna respondió restándole peso -que no valor- a la decisión: "No es la primera marca que hace eso, ni en el mundo financiero ni en el mundo global".

Durante la conferencia de prensa, sobrevoló la pregunta del valor que representa la marca BBVA Bancomer, una pregunta que los directivos no respondieron pues aseguraron que no existe una contabilización del valor en términos monetarios.

"No tenemos el dato del valor de la marca; hace tiempo que no seguimos el valor de la marca como tal. Contablemente no existe", dijo Osuna.

Para el grupo, el valor se trata de "algo subjetivo" que tuvieron en cuenta a la hora de eliminar el Bancomer.

Tuvieron también muy presente que son una marca mundial, no limitada a la imagen que tiene en un país.

Esta respuesta es también una forma de decir que no contemplan que les vaya a restar valor esta apuesta.

No obstante, Osuna reconoció que podría haber competidores del banco "que aprovecharan el cambio de marca para posicionarse de alguna forma".

"Pero creo que lo mejor para el cliente es ofrecerle el mejor producto al mejor precio, y ese es nuestro reto", concluyó.