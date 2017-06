Un campo más humano

Los deberes del patrón y los derechos del trabajador existen desde que hay leyes, y en México están plasmados en la Constitución Política y otras normas como la Ley Federal de Trabajo. Ahora es necesario ir más allá de sólo lo que marca la legislación en la búsqueda del bienestar de las personas. Es por eso que el tema de las responsabilidad social se ha vuelto tan importante para las empresas. Y el sector agrícola ha sido uno de los fuertes impulsores de estas prácticas. Por la misma naturaleza de su actividad, los productores y empresarios agrícolas han incorporado el tema social a su día a día.

Juan Enrique Habermann Gastélum, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa; Jesús Ulises Robles Gámez, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades); Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (Aarc); y Héctor Enrique Orrantia Coppel, presidente del consejo de Accionarse Comunidad Sinaloense A.C., brindan un panorama del tema en Sinaloa.

La responsabilidad social ha sido un tema que ha cobrado gran relevancia en la agricultura en el estado. Los productores están muy conscientes que preocuparse, y más que nada ocuparse, de impulsar el tema de la responsabilidad social en sus agrícolas, primeramente va a impactar el la calidad de vida de sus trabajadores, mejorándola considerablemente, lo que a su vez, se va a reflejar en beneficios para su empresa.

Impacto

“Este tema, sobre todo en las agrícolas del estado, ha sido algo que traemos inculcado ya desde hace mucho tiempo los productores”, señala Juan Habermann. Es parte de cambiar la cultura dentro de las empresas. E indica el secretario que hoy, las nuevas generaciones de jóvenes, se están preocupando mucho por la responsabilidad social y ambiental. Es una nueva cultura de vivir que está trayendo cambios muy positivos para el mundo.

También está que, como parte de este cambio, ya también las grandes empresas compradoras, supermercados estadounidenses y mexicanos, se interesan y están muy al pendiente de este tema y que sus proveedores cumplan en esta área. “Esto hace que los productores que no quieren entrar al carril se vallan metiendo poco a poco, porque vas a tener un cliente importante que te va a impulsar, te va a jalar”, señala Habermann Gastélum. Y añade que cuando se ejerce la responsabilidad social, eso se transmite a los trabajadores, y el bienestar es para todos, “para ellos mismos y para tu empresa. Porque se involucran, lo viven, actúan de otra manera. La responsabilidad social inculca una nueva cultura sobre el trato a los trabajadores. Eso es muy importante”.

Labor

“La responsabilidad social también se convierte en una oportunidad para demostrar al mercado y a los consumidores que podemos actuar de forma responsable con sus trabajadores y las comunidades”, comenta Ulises Robles. Para el presidente de Caades, la implementación de mejores prácticas de responsabilidad social se convierte en una forma de diferenciar la oferta en el mercado de los Estados Unidos, con respecto a la producción de otros países con los que se compite, lo que puede ayudar no sólo a mantener, sino a incrementar la competitividad de los productores sinaloenses.

Robles Gámez menciona entre los principales avances que se han logrado en el estado en infraestructura social en los últimos 15 años, con apoyo del Gobierno Federal y Estatal: se han construido, ampliado y rehabilitado 25 mil unidades de vivienda y mejorado sus materiales de construcción. Se han construido y equipado 105 consultorios médicos en campos agrícolas. Actualmente, el 88% de la población jornalera tiene servicios médico privados en sus centros de trabajo. Se han construido, ampliado y equipado 115 guarderías en las que se atienden cerca de 12 mil infantes. Se han construido y habilitado 105 escuelas y espacios lúdicos para atender a una población aproximada de 12 mil niños hijos de jornaleros en edad escolar.

Como parte de este compromiso, Caades y sus Asociaciones de Agricultores en coordinación con la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas crearon en el 2010 el Programa Eleven Rivers, con el objetivo de mejorar el desempeño de las empresas agrícolas en los aspectos de inocuidad, calidad de procesos, trazabilidad, responsabilidad social y ambiental; todos estos aspectos son certificados anualmente y verificados de manera por organismos internacionales. Actualmente, Eleven Rivers está conformada por 30 empresas que representan el 40% de la exportación de hortalizas frescas de Sinaloa; 14 agrícolas han logrado la Certificación Eleven Rivers y el resto se encuentra en el proceso de implementación.

Actualmente, AHIFORES y México Calidad Suprema están trabajando en desarrollar el Distintivo de Empresa Agrícola Responsable (DEAR), con lo cual por primera vez el sector agrícola de México contará con un reconocimiento que identificará a las empresas que cumplan con las mejores prácticas de responsabilidad social, en base a criterios de cumplimiento que son específicos para atender la problemática específica del campo mexicano y sus trabajadores, agrega Robles Gámez.

Destacados

“El concepto ya como tal ha venido evolucionando desde muchos frentes. Ha sido ya prácticamente una exigencia de los organismos internacionales. Es un tema internacional del cual no podemos estar fuera nosotros”, declara Sergio Esquer. Se combina esta exigencia de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la exigencia de los mercados, los consumidores. “Los productores están ocupados, no nada más preocupados sobre el tema. Hay una proporción muy grande, gente joven, que ya no solo les interesa comprar un producto físicamente bueno, inocuo, sino que ya están viendo, exigen, que se tenga un trato muy bueno con los trabajadores, que se respeten sus derechos, con parámetros internacionales”, argumenta el presidente de la Aarc.

Y Sinaloa no se ha quedado atrás, sino que va a la vanguardia con la creación de Eleven Rivers, que tiene una certificación muy agresiva, con altos y amplios estándares de calidad, que incluyen responsabilidad social. Eleven Rivers revisa los procesos de forma semanal, lo que provoca una cultura impresionante en las empresas. La certificación se da a través de terceros: NSF International y la Asociación de Normalización y Certificación A.C. (Ance), ambos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).

Añade Esquer Peiro, que a nivel nacional se creó la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores). organismo que se formó en febrero del 2015, con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). “Ahifores es la instancia a nivel nacional sobre el tema de responsabilidad social en el campo mexicano”, agrega Sergio Esquer. Tiene como objetivo central mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del campo mexicano. El organismo, fundamenta un compromiso entre productores, agroempresarios, importadores y autoridades federales, para trabajar en el fortalecimiento de las políticas públicas, programas y acciones para que a los trabajadores se les garantice una atención integral con mejores viviendas, albergues, escuelas, centros de salud, el respeto a sus derechos humanos, y un salario y horarios conforme lo marca la ley.

El principal reto sería la falta de apoyo. “Y no nada más la falta de apoyo, la disminución de apoyo que viene a futuro. Antes era una forma tripartita, donde el estado ponía el 33 por ciento: la agrícola, o empleadora el 33 por ciento; y el gobierno federal el 33 por ciento. El estado se retiró prácticamente hace más de 10 años. Entonces quedamos mitad y mitad gobierno federal y empresa. Nos acaban de informar que el 2017 será el último año que gobierno federal nos de el 50 por ciento, el 2018 nos va a bajar a 40 por ciento y el 2019 nos va a bajar a 30 por ciento”, manifiesta Sergio Esquer Peiro.

Beneficios

“Sinaloa ahorita es a nivel nacional, el estado número uno en empresas con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) per cápita, certificación entregada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). El único que nos gana en cuanto a la cantidad total de empresas es la Ciudad de México, ellos tienen más de 400, y Sinaloa 140. De esas 140 empresas del estado, 26 son del sector agrícola. El distintivo tiene vigencia de un año”, especifica Héctor Orrantia, de Accionarse. El organismo tiene 10 años de creación, desde el 2007, y nació por iniciativa de 12 empresarios sinaloenses. Es impulsor del tema de responsabilidad social en el estado. Para accionarse, este tema viene muy fuerte, incluso es de supervivencia, porque cada ves los consumidores exigen a las compañías no solo el intercambio de bienes y servicios, sino que les importa el propósito de la empresa, que vayan más allá, su impacto social y ambiental. La institución busca que las empresas tengan un distintivo de fondo, no de forma, generar cultura. “Las ESR terminan siendo una empresa donde hay un mejor clima laboral, los colaboradores están más contentos, somos más productivos, terminas ganando más dinero también, es buen negocio ser honrado, ser socialmente responsable”, declara Orrantia Coppel.

Las ventajas:

- Tratas bien a tus trabajadores, ellos están subiendo su calidad de vida.

- Si los empleados están bien, automáticamente sube la empresa y la va a diferenciar.

- Trabajadores motivados, con una mejor calidad de vida, se traduce en más ventas; una mejor relación comercial, por las certificaciones que estás obteniendo.