Una contabilidad ordenada libera de problemas fiscales

MÉXICO, 25 de octubre.- En una economía con un crecimiento del 0.4 por ciento, en México el 50 por ciento de las empresas de menos de 50 empleados luchan por su supervivencia en el mercado advierte la fiscalista, Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de Facturador Contable en Facturador.com.

Tras cinco años de manejar las cuentas de pequeñas empresas da por hecho que no es un tema de mala administración sino de economía, pero coincide con otros expertos en hay que reactivarla desde la IP administrando de manera ordenada los recursos disponibles.

Durante sus años al frente de Facturador Contable cliente y proveedor se han educado sobre como operar según las necesidades de cada contribuyente, es decir, les han enseñado a facturar de manera ordenada sus CFDI 3.3 a darle un sentido a sus gastos, a tener la administración correcta, a hacer la validación de comprobantes fiscales y a manejar sus flujos de efectivo, entre otras cosas.

Una de las primeras lecciones de esa convivencia es que la principal meta de sus clientes es que el SAT no los moleste, tener el control, minimizar el impuesto y no tener que preocuparse por situaciones fiscales ya que al final son Pymes que tratan de sobrevivir.

“Todos quieren pagar el mínimo de impuestos pero no ocurre de un día para otro sino que es un proceso, porque no se trata de meterlos en un lío con el SAT, no obstante, en general, si llevan en orden las cuentas y son pulcros y cumplidos con el fisco con los años es posible lograrlo” comentó.

Tomando en cuenta los requerimientos de los clientes y las proyecciones económicas para el 2020 en Facturador.com tienen la expectativa de crecer en el 50 por ciento su cartera, sobre todo tras lograr romper barreas como la distancia y la apertura a plataformas tecnológicas que antes era muy precaria.

Davalos Rosillo comentó que han minimizado el costo en el papel, en la carpeta y en la capacidad que tienen a través de la tecnología de atender más clientes y dedicarles más tiempo para que a su vez ellos le dediquen más tiempo a hacer negocio que a hacer cuentas.

“La tecnología también ha cambiado al cliente, ahora quiere disponibles sus cuentas en cualquier momento, quiere todo al día, quiere pantallas que le digan cuánto vende y cuánto gasta y en eso nos especializamos”, comentó.