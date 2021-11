¿Usas estos desodorantes? ¡Cuidado! P&G los retira del mercado por riesgo de cáncer

Ante un informe presentado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), en donde señalan que algunos lotes de antitranspirantes en aerosol registran presencia de benceno, químico que puede causar daños en la salud irreversibles; por lo que los productos comenzaron a ser retirados del mercado.

La compañía Procter & Gamble, conocida como P&G, ha comenzado el proceso de retirar los lotes de antitranspirantes en aerosol en Estados Unidos, pues la presencia de este químico podría causar cáncer a los usuarios de los productos.

A través de las redes sociales, la FDA dio a conocer que la marca de bienes de consumo comenzó a recolectar los lotes con vencimiento de hasta septiembre del 2023 de antitranspirante en aerosol de las marcas Old Spice y Secret, además de los productos en aerosol Old Spice Below Deck que se venden en el país vecino.

Cuáles son los desodorantes que están retirando del mercado en Estados Unidos:

Lote 012044001912 Old Spice High Endurance AP Spray Pure Sport 12/6oz

Lote 012044044759 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 3.8oz

Lote 037000729747 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Pure Sport Plus 12/3.8oz

Lote 037000730347 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 12/3.8oz

Lote 037000749479 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Ult Captain 12/3.8oz

Lote 037000695714 Old Spice Below Deck Powder Spray Unscented 12/4.9oz

Lote 037000695707 Old Spice Below Deck Powder Spray Fresh Air 12/4.9oz

Lote 037000586906 Secret Aerosol Powder Fresh Twin Pack

Lote 037000711087 Secret Aerosol Powder Fresh 12/6OZ

Lote 037000711094 Secret Aerosol Powder Fresh 12/4OZ

Lote 037000723721 Secret Fresh Collection Inv Spray Waterlily 3.8oz

Lote 037000729860 Secret Fresh Collection Inv Spray Lavender 12/3.8oz

Lote 037000729914 Secret Fresh Collection Inv Spray Water Lily 12/3.8oz

Lote 037000729921 Secret Fresh Collection Inv Spray Light Essentials 12/3.8oz

Lote 037000798842 Secret Fresh Collection Inv Spray Rose 12/3.8oz

Lote 037000747642 Secret Outlast Inv Spray Completely Clean 12/3.8oz

Lote 037000747727 Secret Outlast Inv Spray Protecting Powder 12/3.8oz

Lote 012044048535 Old Spice Pure Sport 2021 Gift Set

Cuáles son los riesgos del benceno en las personas

De acuerdo a la FDA, este químico está clasificado como carcinógeno humano, la exposición a este hidrocarburo puede ocurrir por inhalación, vía oral, y mediante la piel lo que puede resultar en cánceres como leucemia, cáncer de médula ósea y trastornos sanguíneos que ponen en peligro la vida.

No obstante, según las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (base de datos de IRIS), no se esperaría que la exposición diaria al benceno registrado en los productos retirados por P&G, a los niveles detectados en las pruebas, cause consecuencias adversas para la salud.

Asimismo, en el comunicado la dependencia señala que hasta el momento P&G no ha recibido ningún informe o queja relacionada con el retiro de los productos y lo que está llevando a cabo con precaución.

Cabe resaltar que los demás productos de la línea Old Spice y Secret no tienen afectaciones por este señalamiento y podrán seguir en el mercado, además de que quienes hayan adquirido estos productos que están siendo retirados, la compañía ofrecerá reembolsos.