¿Usas tarjeta de crédito? Aquí te diremos cuántas tarjetas personales debes manejar

Las tarjetas de crédito pueden ser una gran aliada en las compras, ofertas, promociones, incluso pagos a largo plazo, sin embargo, esta herramienta también puede causarnos deudas impagables, es por eso que aquí te contaremos si es bueno o no el tener más de una tarjeta bancaria y cómo usarlas.

Estas herramientas son una manera de comenzar a construir tu historial crediticio, por lo que tenerlas puede ser importante al momento de pedir un crédito de mayor monto, solo que esto va ir de la mano con la forma en que realices tus compras y pagos cada fecha determinada.

Es decir, que, por ejemplo, nunca te endeudes más de lo que puedes pagar cada mes. Los expertos recomiendan que el pago de nuestras deudas, cada mes, no supere el 30% de nuestros ingresos.

¿Es bueno tener más de una tarjeta de crédito?

Tener una de estas impulsará en buena o mala medida como ya lo señalamos tu historial crediticio, lo que te podría abrir o cerrar las puertas a créditos hipotecarios o incluso un vehícular, entonces la fórmula se pensaría que entre más tarjeta, significa que aumenta mis posibilidades de crédito, pero que tan certero es eso.

Ante esto, los especialistas en finanzas recomiendan que los usuarios tengan un máximo de tres tarjetas bancarias, en donde se resalta que dos de estas deberían pertenecer a un banco y cada una a diferente sistema, ejemplo una a VISA y la otra a MasterCard, esto para que cada una pueda ser utilizada en la situación requerida.

En el caso de la tercera tarjeta, se recomienda que sea una de la tienda en la que más consumes, como supermercados ydepartamentales, etc. Es importante resaltar que se recomienda que en los tres casos elijas tarjetas bancarias que ofrezcan mayor beneficios y menores comisiones.

Asimismo, se advierte que algunas de las instituciones financieras no consideran como buen candidato a las personas que usan más de cinco tarjetas de crédito, aunque en caso de que las tengas y la suma de estas líneas de crédito no supera cinco veces tus ingresos mensuales, entonces esto no suele ser un problema.

Cuándo es inconveniente tener más de cinco tarjetas de crédito:

Consumir casi toda o toda la línea de crédito de cada tarjeta.

Hacer retiros en efectivo con la tarjeta de crédito.

Que la suma de la línea de crédito de estas supere la capacidad de endeudamiento.

Es importante que mantengas un equilibrio entre los gastos que realizas con tus tarjetas de crédito y los ingresos mensuales que mantienes, esto con el objetivo que las deudas no te lleven a un desequilibrio económico y te genere problemas financieros, asimismo, se recomienda acudir con expertos que puedan asesorarte en el uso de estas herramientas.