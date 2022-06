"Va a estar de lujo": Salinas Pliego presume edificio de su Universidad de la Libertad

Cabe decir que la Universidad de la Libertad no es el primer proyecto educativo emprendido por Salinas Pliego, pues desde 1997 abrió las puertas del llamado Plantel Azteca, que ofrece secundaria y preparatoria a jóvenes de escasos recursos con becas del 80 al 100%.

Sin embargo, hasta ahora el dueño de Banco Azteca no ha revelado qué carreras se impartirán en su universidad, cómo será el programa de estudios ni quiénes serán los maestros sobre los que promete tanta calidad educativa.

"¿Ya les había contado que voy a abrir una universidad y Fernando Valenzuela me está ayudando? Se llamará UNIVERSIDAD DE LA LIBERTAD y será un gran proyecto educativo que forje líderes con visión de futuro !!!", adelantó el pasado 21 de mayo.

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió el edificio donde estará la Universidad de la Libertad , su proyecto educativo que abrirá sus puertas en septiembre de 2022, aunque hasta el momento no ha revelado muchos más detalles.

Raúl Durán Periodista

