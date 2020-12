Valuadores de Sinaloa piden que se regulen sus honorarios

Sinaloa.- La presidenta de la Federación de Colegios de Peritos Valuadores de Sinaloa, Lourdes Adriana Millán Zazueta, espera la aprobación de la iniciativa de ley de aranceles, presentada ante el Congreso del Estado en noviembre del año pasado, con el fin de acabar con la desinformación que existe respecto a los honorarios que deberían de percibir los valuadores.

Regulación

Detalló que, a pesar de no contar con una regulación sobre lo que un valuador debe de cobrar, ellos cuentan con un mínimo de entre 2 mil 500 y 2 mil 800 pesos, dependiendo del tipo de inmueble, trabajo que realizan con la garantía de un avaluó certificado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Sí queremos que la gente se entere, porque existe mucha desinformación; hay avalúos comerciales, hipotecarios, catastrales, agropecuarios, de maquinaria y equipo, son avalúos especializados y, entonces, se debe cobrar según el proceso que lleva”, expuso.

Desarrollo

La dirigente de los valuadores espera resultados favorables antes de cambiar la actual legislatura, y así lograr el avance para este gremio de profesionistas; de igual manera, hizo hincapié en lo que significaría para Sinaloa y los valuadores dar este paso.

Desventajas

Lourdes Adriana Millán Zazueta también habló de las afectaciones que genera el no hacer un avaluó y, en contraparte, sobre las ventajas de acudir con un profesional, puesto que, dijo, el público tendría acceso a la información y obtendría un mayor beneficio.

“Sirve para orientar cuánto vale tu propiedad, los trámites que tienes que hacer, muchos trámites diferentes y la gente no sabe. A veces se asesoran con gente que no es un valuador y que no informan bien, y así hacen la compra, y cuando quieren vender, resulta que el avalúo no llega a lo que el cliente creía que valía”, concluyó.