VapoRub incrementa sus ventas en enero de 2022 tras recomendaciones de AMLO

México.- Durante los últimos días de este mes de enero de 2022, la venta de Vick VapoRub y pomadas similares ha registrado un aumento, coincidiendo con el incremento de contagios de Covid-19 a consecuencia de la presencia de la variante ómicron.

Aunado a ello, el crecimiento en las ventas de dicho ungüento, usado para el alivio de los síntomas de la tos y la congestión nasal durante el resfriado, también empata con las recomendaciones que hiciera el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados, mediante un video subido a sus redes sociales oficiales, el titular del Poder Ejecutivo Federal, tras dar positivo a SARS-CoV-2 por segunda vez en menos de un año, informó que su tratamiento para sobrellevar la enfermedad ocasionada por el virus se basó en aplicarse VapoRub, tomar mucha agua, paracetamol e ingerir miel con limón para la garganta.

“Los síntomas fueron en mi caso afortunadamente leves, no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo, dos días ronquera, y ardor en la garganta, básicamente, eso. Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paracetamol, dos días nada más cuando tuve un poco de malestar, no quise tomar más tiempo, pero con eso fue suficiente", refirió en aquella ocasión el mandatario.

Del primero al 19 de enero del año en curso, las ventas de VapoRub y de otras pomadas a fines, entre ellas el Broncorub, presentaron un incremento, ello de acuerdo con datos de la cadena de franquicias de farmacias La Generosa.

En el caso particular del Vick VapoRub, en presentación de 50 gramos, la compra de este subió en 60%, en tanto que la presentación de 12 gramos lo hizo en un 52%, ello comparado con la cifras que se tuvieron en diciembre de 2021.

Asimismo, también las pruebas rápidas de antígeno para detectar la presencia de Covid-19 en el organismo presentaron un aumento de 80% en lo que va del mes de enero del año en curso, frente a los números que se tuvieron el año pasado.