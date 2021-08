Veden pilotos 95% de sus derechos como acreedores de Grupo Aeroméxico

México.- La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) dio a conocer que vendieron el 95% de sus derechos como acreedores de Grupo Aeroméxico, con un valor total de 300 millones de dólares, dentro del proceso en el que se encuentra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos.

ASPA expuso que a consecuencia de que el proceso se trata de toda una negociación, dichos derechos no se pueden vender al mismo costo, de ahí que el monto para los pilotos fue menor a los 300 millones de dólares. No obstante, revelaron que no pueden informar sobre la cifra exacta, ya que se trata de asuntos confidenciales.

En entrevista para Milenio, el secretario general de la Asociación, José Humberto Gual, explicó que se realizó un análisis y revisión para poder hallar un valor a los derechos, mismos que fueron adquiridos por la financiera Barclays.

No obstante, remarcó que el mismo no "se compra dólar a dólar, se compra a valor de mercado", pues se comercializa de una mera distinta.

Por su parte, reveló que el dinero que se obtuvo por la venta ya está depositado en una institución financiera mexicana, por lo que lo que sigue es llevar a cabo otro estudio para saber cuánto le corresponderá a cada uno de los trabajadores.

Gual calificó al proceso como "histórico", ya que nunca antes se había realizado en la república mexicana, incluso sostuvo que "nadie lo conocía en el país", de ahí que ASPA se vaya a llevar la primicia del mismo.

El secretario general reveló que todavía conservan el 5% de sus derechos como acreedores de Grupo Aeroméxico, acción que forma parte de un plan para poder conocer todo lo que pasa en el proceso y contar con el voto en las decisiones que se vayan tomando en este.