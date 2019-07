Ven complejo panorama económico para México

Aunque en el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ven el perfil y la experiencia necesarios para desempeñar la responsabilidad que dejó Carlos Urzúa y recomponer el camino, expertos en economía y política internacional admiten que el futuro en política hacendaria para el país no es alarmante, pero sí complejo, porque el modelo económico que pretende el presidente no es muy claro.

Tras el cambio obligado en Hacienda, EL DEBATE consultó al director general editorial de El Economista, Luis Miguel González; a Daniel Jaffet León Chávez, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y abogado por la UNAM; y a Roberto Zepeda Martínez, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, quienes entre los problemas a resolver citaron la dependencia financiera que el Gobierno mexicano tiene de los recursos de Pemex —paraestatal sumida en una profunda crisis, advierten—, pero también la desaceleración de la economía durante el primer trimestre, recortes en el gasto y falta de inversión privada.

La primera prueba para el nuevo ministro de Hacienda será la presentación del plan de negocios de Pemex, que se prevé sea en los próximos días, además de la necesidad de una solución al problema de desabasto en los hospitales, buscar una mejor relación del Gobierno mexicano con las agencias calificadoras, empezar a trabajar en el presupuesto para 2020, entre otras cosas.

Primer reto: marcar diferencia

El director general editorial del periódico El Economista consideró necesario darle un tiempo prudente al nuevo secretario de Hacienda para que exprese su personalidad como tal, sobre todo tratándose de un personaje que como subsecretario era una persona muy cercana a Urzúa.

De entrada, es un hecho que habrá continuidad en política hacendaria, pero las decisiones de Herrera deberán reflejar criterios más técnicos, añadió Luis Miguel González.

Obvio es pensar —dijo— en que también habrá una tensión permanente no solo con Andrés Manuel López Obrador, sino con otros miembros del gabinete, por lo que habrá que ver qué tanto imperan los criterios técnicos de Arturo Herrera sobre otros criterios políticos o sociales. Y aunque no ve mal la existencia de esta tensión, lo que sí es malo —afirma— es que la tensión se resuelva mal.

Sobre la parte de conflicto de interés a la que hizo alusión Carlos Urzúa en su carta de renuncia, dice que es un asunto de la Secretaría de la Función Pública o de la Fiscalía General de la República, pero no le corresponde necesariamente a la Secretaría de Hacienda, por lo que insistió en que Herrera tiene mucho trabajo y no puede distraerse en ese tema: «Tiene que hacer el plan de negocios de Pemex, terminar de resolver todo el tema de abastos de medicamentos, mejorar la relación con las calificadoras, el presupuesto 2010 y un larguísimo etcétera».

El economista recordó que Herrera es un buen cuadro, un hombre experimentado y bien visto en los mercados internacionales, además de asegurar que México tienen fortalezas económicas que no dependen de un presidente en sí, pero que no hemos terminado por valorar, como un nivel de reservas de divisas alto y exportaciones. Sin embargo, reconoció que el punto débil del Gobierno mexicano es que sus ingresos dependen mucho del petróleo y todo lo que tiene que ver con estos ingresos está en una crisis muy profunda.

Entre la tareas del nuevo secretario, Luis Miguel González dijo que deberá imperar una lógica coordinación entre él y el presidente, sobre todo para traducir a los hechos la visión general de país del mandatario. En ese sentido, el periodista espera que le den a Herrera una autoridad clara en temas donde tienen que llevar mano en su agenda: «Si el dinero no alcanza, más vale que le hagan caso a Hacienda, porque si nos empeñamos en hacer proyectos para los que no hay dinero, simplemente la película no puede acabar bien».

La realidad tras la renuncia

Para Daniel Jaffet León Chávez, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, la renuncia de un secretario de Estado es algo grave debido no solo al hecho per se de la renuncia, sino porque no se ha cumplido ni siquiera un año de la Administración y ya acumulan más de diez renuncias de altos directivos del Gobierno, aunque la más importante hasta hora es la de Carlos Urzúa —reconoce—, porque impacta directamente en la economía nacional y en los mercados financieros.

No obstante, considera que el incremento en el precio del dólar durante el martes no fue solo por la renuncia de Urzúa, sino también una consecuencia de la incertidumbre de la iniciativa privada en torno a este Gobierno debido a la cancelación de megaproyectos de infraestructura nacional, el subejercicio del presupuesto para este año y la implementación de políticas públicas sin bases sólidas en cuanto a evaluación: «Cuando una persona de una secretaría tan sensible como Hacienda renuncia, hace que los inversionistas retracten sus capitales, y por tanto los mercados financieros tienen este tipo de reacciones».

Consideró graves los señalamientos de Urzúa sobre sus discrepancias con el Gobierno federal, pues no expone motivos personales, sino injerencias externas, imposición de funcionarios sin conocimiento, decisiones de política pública sin sustento y conflicto de interés: «Ese tipo de improvisación económica y de imposición de funcionarios en la Secretaría de Hacienda realmente le ata las manos a un secretario para ejercer libremente sus facultades, y esto fue lo que orilló a Carlos Urzúa a dejar Hacienda», aseguró.

El también abogado por la UNAM recordó que por desgracia estos señalamientos de decisiones económicas sin sustento y de imposiciones de funcionarios inexpertos no son nuevos, pues recordó que Germán Martínez, al renunciar a la dirección general del IMSS hace poco tiempo, declaró abiertamente que hubo injerencias directas de funcionarios de Hacienda en la junta directiva del IMSS ejerciendo presión para hacer recortes y manipular la forma de actuar del instituto, estar perdiendo litigios estratégicos y sobrecargar la derechohabiencia.

Pero, a pesar de la autonomía y del margen de decisión que debería tener Arturo Herrera, Jaffet León cree que no podrá tomar decisiones que vayan en contra de lo que diga López Obrador, y tendrá que adaptarse a esa forma tajante de tomar decisiones y a veces con sustentos cuestionables; de lo contrario, anticipa que su renuncia pudiera ser la siguiente y en un plazo cercano.

«No es tan grave»

Para Roberto Zepeda Martínez, investigador de la UNAM, el cambio obligado de secretario no es tan malo, pues considera a Herrera una persona experimentada, aunque admite que el modelo económico que pretende implementar este Gobierno de la Cuarta Transformación «no termina de cuajar».

Hace referencia a medidas neoliberales que tienen que ver con un capitalismo de libre mercado, con la racionalización del gasto, recortes en programas sociales, despidos de personal y de no endeudamiento para evitar una desestabilización macroeconómica, pero al mismo tiempo un discurso del Gobierno federal que promete un cambio que no es claro.

Sobre la renuncia de Urzúa, reconoce que «es un golpe duro a la Cuarta Transformación, pero tampoco significa que el país esté en un momento de incertidumbre, como se quiere hacer ver».

Lo que no se ha visto hasta ahora —afirma el investigador— es la inversión de los empresarios nacionales, «una clase empresarial que le regatea su apoyo al mandatario mexicano.

Incluso, asegura la existencia de una clase económica y política de oposición que le regatea el apoyo al presidente y que está tomando cualquier cosa que sucede en su Gobierno como un síntoma de inestabilidad.

Descartan indagar conflicto de interés

Cuestionado sobre las acusaciones de Carlos Urzúa por conflictos de interés en el Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una indagatoria porque no hay pruebas ni corrupción.

¿No tendría que investigarlo y castigar este conflicto de interés? —se le cuestionó en la conferencia de este miércoles.

Es que no hay, no existe —afirmó el mandatario.

¿Está desmintiendo a Carlos Urzúa? —se le insistió.

No, es que él tiene su derecho a expresarse, a manifestarse, pero no hay corrupción —respondió.

¿El señalamiento no le merece una investigación interna?

No, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho, hay diferencias.

El mandatario federal insistió en las diferencias que tuvieron Carlos Urzúa y Alfonso Romo por la Banca de Desarrollo, pero aclaró que no hay actos de corrupción.

Sintomas