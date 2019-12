Ven positivo el incremento al salario mínimo en México

Sinaloa.- El dirigente de la Intercamaral estatal, Julio César Silvas Inzunza, dijo que en el sector privado ve positivo el aumento al salario mínimo, que empezará a aplicarse a partir del próximo año.

Este aumento, afirmó, no representa tanto para el sector empresarial en el estado, ya que actualmente la mayoría de las empresas daban salarios por encima de los que acaba de aumentar.

“Creemos bastante en la necesidad de seguir fortaleciendo el salario mínimo general en el país, a fin de que ello le permita en principio al trabajador tener mayores posibilidades de alcanzar un nivel de bienestar mínimo y con ello contribuya a tener un supuesto mejor consumo interno”.

Congratuló que haya habido un esfuerzo por incrementar el salario mínimo para mejorar la economía de todos los mexicanos, por lo que eso tendrá un nuevo panorama.

Empresas

Silvas Inzunza sostuvo que también se deben crear estrategias para los empresarios, con el fin de disminuir el comercio informal, ya que eso los deja en total desventaja, por lo que se deben buscar mecanismos que contribuyan a que las empresas sean más productivas.

“Creemos que debemos avanzar en esa parte, porque al final el empresario formal no se queja de los incrementos del salario mínimo, lo que reclama es piso parejo para poder competir en igualdad de costos de producción”.

Poder

El dirigente dijo que el comercio enfrenta una caída de aproximadamente 80 por ciento en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, por lo que es una realidad de la cual no pueden escapar.

Expresó que tanto el Gobierno, como sindicatos y cámaras empresariales deben de defender su trabajo para darle valor a las empresas formales y otorgarle más productividad.

Actualmente, lamentó que no se les esté aportando a los jóvenes mecanismos de emprendimiento e innovación, lo que genera que la mayoría de los jóvenes quedan desempleados al salir de la universidad, además, muchos de sus talentos no se puedan explotar y se dedican a otras actividades que no estudiaron.