Venden billete de 20 pesos en 37 mil por tener características específicas

México.- Como ha pasado con muchos otros ejemplares de billetes y monedas de México, de nueva cuenta, en internet se está ofertando un billete de 20 pesos mexicano en ¡37 mil pesos!

No obstante, se debe tener en cuenta que para que estos papeles moneda adquieran un alto valor para los coleccionistas, estos deben cumplir con ciertas características que los hacen únicos entre los millones que produce el Banco de México (Banxico) al año.

Vale la pena recordar que entre el mundo de la numismática , hay dos tipos de comercialización de las monedas y billetes: por un lado, el dinero que ya ha circulado en el mercado, y, por otro, el que nunca lo ha hecho. Este último es el que, por lo general, suele tener el valor más elevado, tanto así que suelen conservarse en empaques y estuches especiales para que no se maltraten.

El billete de 20 pesos mexicanos que se oferta en 37 mil pesos

El billete que en la plataforma de Mercado Libre se vende en 36 mil 999 pesos mexicanos corresponde a los nuevos billetes de 20 pesos expedidos por el Banco de México recientemente.

Billete de 20 pesos mexicanos se vende en 37 mil pesos en Mercado Libre/Foto: captura de pantalla

En particular, este billete es de 2022, y corresponde a la serie AF0424349, y se trata de un papel moneda que no ha circulado en el mercado mexicano. No obstante, se debe tener presente que el vendedor señala que no cuenta con el certificado de no circulación, aunque asegura que el mismo se encuentra en perfecto estado.

Venden en 500 mil pesos billerte del ajolote

La semana pasada, se dio a conocer que en Mercado Libre se estaba ofertando uno de los nuevos billetes de 50 pesos, conocido por tener impreso al ajolote mexicano, en medio millón de pesos.

El codiciado billete, del que se imprimirán más de 100 millones este año, se vende en 500 mil pesos, lo que supone un aumento de 10 veces su valor real. Sin embargo, para que haya alcanzado semejante valor el ejemplar cuenta con una característica especial.

De acuerdo al vendedor, este papel moneda es de la serie AC, "100 por ciento original sin circular y único, sin enmendaduras o tachaduras", destacó.