Venta de Citibanamex, "oportunidad histórica" para fortalecer banca mexicana: Banorte

México.- Este martes, el grupo financiero Banorte exhortó a todo el empresariado mexicano a convertirse en accionistas y participar en el proceso de venta del negocio minorista de Citibanamex en la república mexicana.

Desde finales de enero del año en curso, Citigroup dio a conocer que pondría en venta su sector retail en el mercado mexicano, ello a fin de concentrarse en el negocio mayorista. Entre los activos que entran en venta, se encuentra la marca Banamex, así como el patrimonio cultura que el banco ha acumulado en el territorio nacional.

Mediante un comunicado, el presidente del consejo de administración de Banorte, Carlos Hank González, señaló que, en caso de que el grupo financiero que preside tomara la decisión de participar en el proceso de adquisición de Citibanamex, la empresa invitaría a todos los empresarios que integran sus consejos regionales y locales en todo México a añadirse al proceso como inversionistas.

Leer más: SE pone en marcha el Centro de Negocios ‘Invest in México’ para promover inversión extranjera

“En caso de decidir participar, invitaríamos a todos los empresarios que conforman nuestros consejos regionales y consejos locales en todo el país a sumarse como inversionistas para la recuperación de esta institución histórica de la banca nacional”, expuso.

No obstante, el directivo precisó que, ante el desconocimiento de todo lo que implica el proceso, el grupo financiero mexicano todavía no ha decidido si participará o no en el mismo.

“En el caso de que las condiciones fueran favorables y decidiera participar en su compra, Banorte buscaría que Citibanamex quedara en manos de todos los mexicanos”, apuntó.

En tanto, Hank González calificó la venta de Banamex como una "oportunidad histórica" para el fortalecimiento del sistema financiero en el país, recalcando que con ello se sumará tanto a los empresarios como a la ciudadanía de la nación.

“Esta es una oportunidad histórica para fortalecer a la banca nacional, sumando a empresarios y público mexicano. Para Banorte, sería un orgullo abanderar esta iniciativa, en caso de que se juzgara provechosa para nuestros inversionistas y los usuarios de la banca”, abundó.

Por su parte, el director general de Banorte, Marcos Martínez, reiteró que, en caso de que el banco mexicano decida participar en el proceso al que Citibanamex se someterá esta primavera, el grupo financiero contempla habilitar sus más de mil sucursales y diferentes canales de atención con el objetivo de permitir a todos los que deseen, incorporarse al proyecto.

Leer más: SAT exhorta a personas físicas a utilizar el simulador de la declaración anual 2021

“Banorte planea habilitar sus más de mil sucursales y distintos canales de atención para permitir a todos los mexicanos que así lo deseen incorporarse a este esfuerzo nacional”, refirió.