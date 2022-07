Ventajas y desventajas de pensionarse a los 60 o los 65 años

Si eres trabajador registrado en el IMSS y estás cerca de jubilarte, es posible que te surgiera la duda, sobre si pensionarte a los 60 o hasta los 65 años de edad. En este caso, estaríamos hablando de la Pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Recordemos que antes de pensar en obtener la Pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez del IMSS, debemos saber que se debe cumplir con los requisitos, los cuales son diferentes, de acuerdo al régimen de ley en el que estés registrado.

Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997: En este caso, necesitas al menos 500 semanas cotizadas para que te sea otorgada una pensión.

Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997: Si estás en la llamada "ley nueva" del IMSS, como se le conoce popularmente, requieres de mil semanas de cotización.

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada: Esta se debe solicitar cuando la persona es mayor de 60 años y menor de 65 años y se encuentra dado de baja del régimen obligatorio.

Pensión por vejez: Esta es la que se debe solicitar cuando la persona tiene 65 años de edad o más y se dio de baja del régimen obligatorio después de cumplir 65 años.

IMSS: ¿Es mejor pensionarse a los 60 o los 65 años?

Debes saber, además, que el monto de pensión que se te otorgue también se ve impactado por la edad en la que decidas dejar de trabajar.

Edad de retiro - Porcentaje de pensión

60 años de edad - 75 por ciento

61 años de edad - 80 por ciento

62 años de edad - 85 por ciento

63 años de edad - 90 por ciento

64 años de edad - 85 por ciento

64 años, 6 meses más 1 día - 100%

Como ves en los datos anteriores, para tener el 100 por ciento de la pensión se necesita trabajar hasta los 65 años. Aquí es donde viene el dilema para muchas personas, sobre qué es lo mejor. En este caso, debe valorarlo desde diversos aspectos.

¿Más o menos dinero?. Si bien pensionarte a los 60 años solamente de garantiza el 75% del monto de pensión, por otro lado, representa que la vas a cobrar por CINCO AÑOS MÁS que si te esperas hasta los 65 años. En la mayoría de los casos, es mejor jubilarse antes por este factor, pues es difícil que en los años por venir, de los 65 en adelante, recuperes lo que dejaste de cobrar los cinco años previos. En este caso, al definir tu estrategia de pensión, saca la calculadora.

Más tiempo para disfrutar. Si bien pensionarse a los 60 años no le garantizará el 100 por ciento de su monto de pensión, sino un 75 por ciento de ella, tendrás cinco años más de "vida libre" para disfrutar de tu tiempo. Además, muchas personas señalan que estos años "valen el doble" pues es cuando finalmente pueden empezar a disfrutar después de toda una vida de trabajo.

Menos tiempo libre, más dinero. Por otro lado, quienes optan por trabajar hasta los 65 años, tienen la ventaja de que logran una pensión más elevada y tienen una mayor tranquilidad en cuanto a sus finanzas, para hacer frente a sus necesidades de vivienda, alimentos, medicinas o esparcimiento. Se suma a que "se mantienen activos" por más tiempo, algo que es importante para muchas personas.

Ni 60, ni 65 ¿qué tal a los 63?. Como vimos en la tabla de arriba, pensionarse a los 60 años implica "regalarle" al IMSS el 25 por ciento tu pensión. O sea, una cuarta parte de ella, por el resto de tu vida de los 60 en adelante. Si te sientes en buena salud física y mental, pudieras trabajar hasta los 62 años + 6 meses + 1 día , que se redondea a 63 años. En este caso, no llegarías hasta los 65 pero solamente te quitarían el 10 por ciento de tu pensión y no el 25 por ciento. De esta forma, te estarían quitando $100 pesos de cada mil de pensión y no $250. La diferencia, como ves, sí es considerable.

Finalmente, si eres de la ley 1973 del IMSS, existe una excelente herramienta para elevar tu pensión. Esta es la Modalidad 40. Te dejamos ejemplos de cómo puedes incrementar tu mensualidad cotizando un año, cotizando dos años o cotizando tres años.

Requisitos de pensión de Ley del IMSS del 73:

Tener cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Estar privado de trabajo remunerado.

Haber estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización.

Estar vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la Ley.

Al final, lo "mejor o peor" en cuanto a jubilarse a los 60 o 65 años dependerá también de a qué le das más valor en esta edad, sobre todo, valorando si tu estado de salud te permite seguir laborando y si mentalmente es también lo que tu consideras necesario para ti.

Requisitos de pensión de Ley del IMSS del 97:

Tener cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Estar privado de trabajo remunerado.

Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 1,000 semanas de cotización.

En las últimas décadas, la esperanza de vida había venido aumentando en todo el mundo, sin embargo, enfermedades como la Covid-19 afectaron especialmente a las personas en edad adulta, generando una caída en la esperanza de vida, con lo cual, este y otros elementos son claves para que consideres al momento de tomar tu decisión.