Volaris en el ojo de los usuarios por quejas en constantes cambios en itinerarios de vuelo

Volaris continúa registrando quejas de usuarios ante los cambios en los itinerarios y problemas que genera la empresa a sus consumidores, pues se ha resaltado que muchas ocasiones esta no brinda información de la situación a los clientes y solo los hace esperar hasta que reagendan el vuelo.

De acuerdo a medios locales, una familia estadounidense presentó quejas con la aerolínea debido a que durante un tiempo prolongado en donde compraron vuelos con la empresa, sin embargo, la corporación se tuvo que tolerar cambios constantes en sus rutas aéreas, lo que les ocasionó afectaciones en sus vacaciones con las diversas reservaciones.

Fue la última ocasión cuando los usuarios querían regresar desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana, hacía el país vecino, sin embargo, un nuevo cambio en el vuelo, por lo que decidieron comprar vuelos en otra aerolínea aun cuando perderían su dinero de los boletos ya adquiridos, lamentablemente las condiciones climatológicas tampoco permitieron que se efectuara el vuelo con la nueva empresa.

"Además de todos los gastos de transportación que vamos a tener que hacer, vamos a perder una noche muy cara en el hotel, esta reservación ya tenía más de seis meses y que nos salgan con esto, si no me hubieran cambiado horarios desde hace meses no estaríamos aquí, nos llegaban notificaciones de cambio prácticamente diario", manifestó la viajera afectada, a través de redes sociales.

Usuarios se quejan en Twitter de Volaris

Las redes sociales han servido para que los usuarios presenten sus quejas y denuncias, ante diversas situaciones, es normal que los internautas hagan sus críticas en las plataformas digitales, así como que las empresas respondan ante los señalamientos que en ocasiones permiten debates en línea.

Volaris la compañía aérea que recientemente ha estado en el ojo del huracán por las quejas de los clientes de su mal servicio y costos elevados, sigue recibiendo mensajes de denuncias en Twitter. Esta vez son muchos los usuarios que reportan retrasos en sus vuelos con la aerolínea en el aeropuerto de Tijuana.

La situación señala que, aunque la aerolínea ha comunicado través de su cuenta oficial que los vuelos se han retrasado a causa de las “malas condiciones meteorológicas”, los usuarios no creen en esta respuesta y solicitan a la empresa atender las quejas y darles agilidad a los problemas en los itinerarios.