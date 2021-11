Walmart, Liverpool y Sam's Club lideran reclamos en Buen Fin 2021: Profeco

México.- Durante el primer día de la onceava edición del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 40 reclamaciones por parte de los consumidores en toda la república mexicana; de estas, 31 ya han sido resueltas, en tanto que las restantes se encuentran en trámite de conciliación.

Lideran la lista de quejas, las empresa Walmart y Liverpool, como en ediciones anteriores, con un total de 5 cada una, seguidas de Sam´s Club, con cuatro; mientras que tanto Soriana como Volaris suman tres, y Viva Aerobus tiene 2, hasta el momento.

Asimismo, de acuerdo con la dependencia federal, las ciudades con mayor número de reclamaciones han sido, hasta el momento, Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuahua, contando con tres cada una de ellas.

Los productos que recibieron mayor número de reclamaciones fueron:

-Ropa y zapatos.

-Vuelos/transporte.

-Alimentos y bebidas.

-Juguetes.

-Celulares y tecnología.

-Muebles.

-Electrodomésticos.

-Servicios de telefonía.

-Blancos.

-Línea Blanca.

Por su parte, los motivos de las 40 reclamaciones que se han presentado tuvieron como motivos los siguientes: no se respeta el precio anunciado (9 casos), cargos adicionales no autorizados (8), incumplimiento de promoción (5), incumplimiento de oferta (4), no respeta meses sin intereses (3), entrega de producto dañado (2), no informa términos y condiciones (2), negativa a cancelación de compra (2), negativa a la entrega (1), y negativa a la venta de productos en existencia (1).

Asimismo, la Profeco dio a conocer que ha llevado a cabo un total de 2 mil 200 asesorías a consumidores para hacer sus compras, reiterando la disponibilidad de la dependencia a continuar vigilando a las empresas y establecimientos, a la par que a seguir dando asesorías a la ciudadanía que así lo requiera.

Desde que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dio a conocer la fecha en la que se llevaría a cabo el Buen Fin 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor ha advertido a las compañías participantes de la estricta vigilancia que emplearía durante la semana que dura esta nueva edición del "fin más barato del año", señalando multas millonarias para aquellos establecimientos que engañen al comprador.