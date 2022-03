Zacatecas recuperaría exportación de ganado a USA hasta finales de 2023

"Zacatecas no acreditó un estatus para la exportación, a partir del 16 de abril se paró. Ahora por la contingencia de Covid-19 están paradas las visitas de inspección a los estados por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos", explicó en su momento la subsecretaria del Campo, María Alcalde.

Desde el 12 de febrero del año pasado, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de USA notificó la alerta que suspendió las exportaciones desde Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Guanajuato, Chiapas y Estado de México, cuyas zonas reclasificó como "no acreditadas" por la presencia de tuberculosis bovina.

"Ya vamos teniendo los pasos que ellos están queriendo que hagamos para volver a verificar, venir a verificar, porque no pueden antes de dos años", explicó el titular de Secampo.

Una vez concluido el periodo de dos años, se debe realizar una nueva verificación del ganado , y en caso de que no se detecte la enfermedad, se autoriza retomar las exportaciones, lo que ocurriría hasta finales de 2023.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.