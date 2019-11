Zacatecas se declara en crisis económica

Ciudad de México.-El Gobierno de Zacatecas se declaró en crisis de liquidez ante la disminución de casi 500 millones de pesos provenientes de fondos emitidos este 2019 desde la Federación.

En conferencia conjunta, Alejandro Tello, Gobernador de la entidad, y Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas, explicaron que la entidad no cuenta con los recursos suficientes.

"Es por eso, que desde la Secretaría de Finanzas explicamos a los titulares de otras dependencias, a los titulares de organismos autónomos, titulares de otros Poderes, que hoy la condición de insuficiencia de recursos nos trae de manera recurrente, de manera permanente, en una crisis de liquidez", explicó Miranda.

Argumentaron que la problemática la enfrentan por la disminución del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Fiscalización y Recaudación.

"De un estimado total de estos conceptos de casi 8 mil millones de pesos, solo hemos observado 7 mil 512 millones, es decir al mes de octubre, la Hacienda Pública del estado de Zacatecas ha dejado de percibir casi 500 millones de pesos, que por supuesto hoy nos hacen falta", sostuvo Miranda Castro.

El funcionario estatal añadió que esta problemática se da en un contexto en el que México enfrenta problemas de recaudación, así como para aumentar su Producto Interno Bruto (PIB), y también está inmerso en una desaceleración económica.

Sobre el tema, el Gobernador Tello describió un nuevo sistema de austeridad federal en el que se disminuyen los recursos a los estados y municipios, pero aumentan las exigencias de la población.

Las exigencias y necesidades de la población día con día de la población son mayores, y en contraparte los recursos para los estados y municipios, cada día, son menores", dijo.

Encontrar la solución implica el compromiso de todos, sin excepciones, el presupuesto de libre aplicación, el recurso que podemos invertir es mínimo".

La advertencia del Mandatario priista es que, si se aprueba en el Congreso de la Unión la actual propuesta de Paquete Económico 2020, su propuesta será no incrementar impuestos, pero cancelar proyectos y programas de infraestructura, no aumentar salarios y evitar celebraciones que no sean austeras.