Hoteleros del país ven a Airbnb como una amenaza

Ciudad de México. Servicios de hospedaje a través de plataformas como Airbnb afectan a la industria formal y pone en riesgo los empleos del sector turístico porque carece de una regulación adecuada.

Lea también: Si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas

Así lo advirtieron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Según el CNET, servicios como el de Airbnb podría gestionar el próximo año 6 millones de reservaciones diarias.

Lea también: Adquirir una deuda, cuando sí y cuándo no

"Desafortunadamente esta actividad no ha sido acompañada de una regulación adecuada, afectando en todo el mundo a la industria formal con lo que se pone en riesgo la creación de empleos y la aportación fiscal, al tiempo que se ve afectada la convivencia con las comunidades receptoras", señaló el CNET.

En un análisis sobre tendencias en la industria turística, señaló que es previsible que en el corto plazo se produzca una diversificación de plataformas para una distribución on line de mayor espectro de experiencias turísticas.

Conflictos personales al interior de la empresa ¿dónde no sucede? https://t.co/LV7BrtcuhM #Empresas #emprendedores #capacitacion

Rafael García, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, señaló que este tipo de servicios constituyen una competencia desleal para los hoteleros y llegan a cubrir hasta 20 por ciento de la ocupación en ciertos destinos.

Añadió que son más de 5 mil millones de pesos los que están dejando de pagar de impuestos al año.

"Está pegando en tarifas porque no pagan impuestos y está pegando en la ocupación porque (los turistas) en lugar de llegar a hoteles, se van a estos servicios. Llega a ser más de 20 por ciento en temporada alta y 10 por ciento en temporada baja, del número de cuartos de hotel que se pueden ocupar. Es un combate directo a la oferta con precios más bajos por no pagar impuestos y no está regulado", afirmó García.