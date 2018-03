Prevén meses difíciles para inflación

México.- En tanto no culmine el proceso electoral mexicano del 2018 y el nuevo Ejecutivo federal tome las riendas de la economía nacional, se vivirán en el país índices inflacionarios al alza que serán maximizados por las fluctuaciones monetarias extranjeras, precisaron representantes de la iniciativa privada y economistas de índole nacional.

Las empresas podrían reducir su marco de acción en México, asentó el analista político y económico Rajid Luna Cruz, por lo que a la inflación se sumarían factores como despidos masivos, así como las divisas internacionales cambiantes: «Sí se pudiera dar un alza de la inflación dado que muchas empresas empiecen a tomar sus restricciones, comiencen a hacer recortes de personal y demás, aunado a que el dólar, con el cambio de Agustín Carstens, subió. Aunado a algo externo que desencadena el Tratado de Libre Comercio; eso no tiene nada que ver con la cuestión electoral, pero influye mucho también en el alza del dólar», abundó el licenciado en Economía.

Asimismo, los consumidores sinaloenses percibirán una disminución en su poder de compra: «El salario queda igual, los precios suben y el poder adquisitivo de las personas en automático se ve mermado, esto es lo que impactará a la población que pertenece a la clase media y baja que viven y no les da, a lo mejor, para tener un ahorro o ver para dónde se irán de vacaciones, sino los que viven al día y utilizan su salario únicamente para transportarse y para comer», concluyó Luna Cruz.

Baja nivel de confianza del consumidor

En este sentido, Jorge Sánchez, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, subrayó que el actual modelo económico está agotado, por lo que es necesaria la aplicación de políticas públicas a favor de la economía doméstica: «Las políticas ahí están, pero ya se han agotado. Mantener bajos salarios y la disciplina fiscal prosigue, pero no es suficiente porque no hay capacidad de respuesta en lo macroeconómico, más ahorita que el gobierno que termina tiene debilidades, no ha sabido negociar bien las cosas, tenemos una deuda muy alta, se agotaron los instrumentos», declaró el investigador sinaloense.

Finalmente, el profesor de la Unidad de Negocios Los Mochis de la UAS coincidió al sostener que los niveles de consumo y de confianza del consumidor bajen.

Por su parte, Eury Valle Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Los Mochis, subrayó que esta subida es natural durante los tres meses previos a las votaciones, por lo que abril, mayo y junio serán los meses de más volatilidad del peso mexicano: «Aunque se estima que la inflación llegue a los dos dígitos, esperemos que se maneje desde un ocho hasta un once por ciento; el dólar norteamericano podría llegar a costar los veinte pesos. Siempre que hay elecciones presidenciales se presenta inestabilidad del peso, el tipo de cambio, respecto de como se ha venido manejando, creemos que sí puede alcanzar los veinte pesos», subrayó el empresario. Igualmente, Valle Ruiz sostuvo que para el empresariado sinaloense se traducirá en tasas de interés elevadas, conflictos con los fondos de retiro y créditos hipotecarios al alza.

«Los créditos revolventes con los que los empresarios contamos y que, sobre todo, dependen de una tasa variable, se espera que si ese fenómeno de crisis mundial se dé en mayo y junio, pueda ocasionar un conflicto». En última instancia, el empresario recomendó a emprendedores y consumidores sinaloenses cuidar su patrimonio, checar los capitales y permanecer atentos a realizar los gastos esenciales», concluyó.

EL DATO

Medición

En México son utilizados dos indicadores para medir la inflación: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC, basado en el poder de compra) y el Índice Nacional de Precios Productor (INPP, basado en lo que cuesta elaborar los artículos).