Billetes dañados, ¿cuándo sí y cuándo no conservan su valor?

Seguramente muchas veces han llegado a tus manos billetes a los que le falta una pieza, que están muy sucios, despintados o con algún dibujo asociado a los personajes que en él aparecen. O probablemente vengan con frases o mensajes distintos.

Foto: El Debate

De acuerdo al Banco de México, los billetes sucios, despintados o decolorados sí mantienen su valor. Es tarea de los bancos recibir estos billetes y cambiarlos por otros aptos para circular.

Aquellos donde alguien puso lentes, barba, bigotes o sombrero – o cualquier otro dibujo – a los personajes, también mantienen el valor, pero no son aptos para circular. En este caso el banco también debe cambiarlos.

Estos billetes mantiene su valor, pero el banco deberá sustituirlos. (Foto: El Debate)

Billetes con mensajes sí pierden su valor

Cuando recibas un billete con letras escritas que intenten mandar mensajes públicos, religiosos, políticos o comerciales, en papel dejará de tener valor. Lo mismo si se trata de un dibujo que intenta enviar el mismo tipo de mensajes al público.

Foto: El Debate

De acuerdo al Banco de México, por medio de estos billetes, se intenta inducir en los ideales políticos o religiosos de las personas, o se les invita a adquirir un producto o servicio, por lo cual estos dejan de ser válidos y se convierten en simple papel ante el mercado.

Foto: El Debate

Por ejemplo, ponerle a un billete “Vota por X” candidato, hace que este deje de valer. Pero si el mensaje escrito dice “Te amo María”, pese a que este es un mensaje, no le quita el valor al billete porque no es un mensaje publicitario, religioso o político, sin embargo, el banco deberá cambiarlo por otro.

¿Conservan su valor los billetes rotos?

Siempre y cuando estén bien pegados con una cinta transparente, no debe de haber problema. Ojo. No debes intentar pegar dos billetes distintos para armar uno solo. Esto porque cada ejemplar (de 200, 500 y 1000) tiene dos folios iguales. Si pegas dos billetes con folios distintos será un ejemplar alterado y sin valor.

Foto: El Debate

Tampoco se deben pegar los billetes al revés o con muchos huecos, pues podrían perder su valor. Aunque pudiera parecer obvio, no está de más comentar que no se deben pegar billetes con cinta aislante negra, porque se dan casos y no van a servir, tampoco la cinta de papel o canela debe usarse.

Con información del Banco de México.