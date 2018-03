Cuida tus tarjetas en estas vacaciones

Que te clonen la tarjeta de crédito o débito y te acaben cargando gastos que tú nunca realizaste, es uno de los más grandes riesgos cuando usas estos plásticos, y más cuando lo haces al vacacionar, pues estás fuera de los establecimientos que ya conoces y son de tu confianza.

Es por eso, que el Buró de Entidades Financieras emitió las siguientes recomendaciones:

Ten cuidado dónde sueltan tus tarjetas. (Foto: Pxhere.com)

En comercios, hoteles y restaurantes, debes primeramente asegurarte que se trate de establecimientos confiables. No es lo mismo soltar tu tarjeta a una cadena hotelera reconocida, a un hostal. Pregunta, aunque no lo necesites, si el establecimiento emite facturas, así sabrás que es un negocio formal.

Nunca pierdas de vista tu tarjeta. Si te dijeron que la tarjeta fue rechazada, verifica que esto realmente haya sido así, antes de que la vuelvan a deslizar por la terminal. Además, ve que sea una terminal auténtica. Por último, no dejes de pedir un comprobante impreso de la operación.

Las compras en línea deben hacerse con cuidado. (Foto: Pxhere.com)

Si utilizas el cajero automático, ve que sea uno que esté en un sitio bien vigilado, además de que visiblemente se vea en buen estado y que no haya sido alterado. A veces es bueno dejar que otros usuarios hagan los movimientos antes que tu y lo hagan sin problemas. No aceptes ayuda de terceros.

Si realizas una compra en internet, revisa que no sea una página pirata y ante cualquier duda, detente. La Condusef recomienda verificar que la página cuente con el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet (Ampici). También, se aconseja a no hacer compras en computadoras públicas o usando redes de internet no confiables.

Ante todo, es importante que cuentes con los datos de tus tarjetas (los números que vienen detrás de estos) en tu celular o una cuenta segura, porque en caso de perderla tendrás a la mano los números para reportarla a tu banco como extraviada, o en su caso, robada.