Industria, estancada en el primer trimestre del año

La actividad industrial en el país tuvo una tendencia estancada en el primer trimestre del año en curso, determinó el último informe «Indicador mensual de la actividad industrial», que englobó los campos de la minería, la construcción, la industria manufacturera y la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica; el suministro de agua y el gas por ductos al consumidor final, emitido por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (goo.gl/NEyUno).

Ante este panorama, empresarios miembros la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) indicaron que el comportamiento se mantendrá hasta agosto, una vez concluido el proceso electoral federal.

José Luis Vega López, vicepresidente regional Pacífico-Centro de Canacintra, aclaró que en el sector manufacturero se contempló un ligero aumento; mientras que en la minería, expuesta a los precios internacionales, la actividad puede bajar brevemente. No obstante, en la construcción, uno de los contratistas con mayor participación es el gobierno.

«El gran cliente de la industria de la construcción es el gobierno, y por temas de veda electoral, de contratos por término de sexenio, puede detener mucho la inversión en ese rubro. El tema electoral estanca porque corta el flujo de dinero que pueda gastar el gobierno».

El inversionista destacó que la última negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también habrá de reactivar la industria automotriz (pesada y ligera), así como la agroindustria, esencial para Sinaloa: «La renegociación del TLCAN puede ser la que tenga a la expectativa y frenando algunas inversiones para que la industria crezca».

Sin retrocesos

Miguel Ángel Manjarrez Beltrán, presidente de Canacintra en Culiacán, agregó que si bien en Sinaloa esta disminución no ha provocado el cierre de empresas, existen problemas que dificultan la generación de nuevas fuentes de empleo: «Efectivamente, es un promedio. En algunas regiones sí se siente. No estamos en auge, no estamos muy pudientes, pero no tengo registro de cierre de empresas, indicadores negativos. Batallamos para mantener la planta laboral que tenemos. Las condiciones no son las óptimas, no hay un retroceso, más bien es un estancamiento», acusó Manjarrez.

Perspectivas

El líder de la iniciativa privada afirmó que la desconfianza culminará tras el 1 de julio, por lo que la iniciativa privada está siendo cautelosa: «Todo es incierto, nada está escrito. Conviene pensar que después de esa fecha se calmará la vorágine electoral y dedicarnos a trabajar. La cuestión electoral para la industria es un distractor que genere cierta desconfianza», concluyó.

Por su parte, Eury Valle Ruiz, presidente de Canacintra en Los Mochis, declaró que el impacto monetario en Sinaloa del proceso electoral federal es menos perceptible: «El desarrollo económico en el estado de Sinaloa sigue vigente, continúan las exportaciones a favor; las inversiones pueden pararse, pero no el crecimiento de manera rotunda».

Finalmente, Valle Ruiz argumentó que, en Mazatlán, a raíz del Tianguis Turístico, se concretarán proyectos inmediatos; mientras que Ahome, Guasave, El Fuerte y Culiacán visualizarán estos beneficios a mediano plazo.