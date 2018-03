Ningún sector será moneda de cambio: Juan Pablo Castañón

Los Mochis, Sinaloa.- «En el sector empresarial que me corresponde coordinar en el Tratado de Libre Comercio, hemos hecho un acuerdo desde el inicio de que ningún sector será factor de cambio o moneda de cambio por otro sector», manifestó Juan Pablo Castañón.

Entrevistado minutos antes de ofrecer una conferencia en el cierre de Expoceres, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial expuso que esperan que la negociación del TLCAN entre en una fase de acuerdos políticos entre los tres países y que le permitan a México ratificar el acuerdo de no ser factor de cambio ni del campo ni de la industria automotriz.

En estos temas más difíciles es como sentarse en una mesa y acomodar las piezas del rompecabezas. No se puede negociar el sector automotriz sin tener en cuenta la estacionalidad o sin el capítulo 19, dijo.

El representante de los empresarios en México agregó que uno de los temas complicados para la octava ronda es en particular el del sector automotriz.

«Es un tema difícil de las negociaciones y estamos siendo solidarios con la industria automotriz mexicana y toda la red de proveeduría». Asimismo, mencionó que otro de los temas difíciles es la estacionalidad de los productos agropecuarios, que son la preocupación de los productores del campo.

Es uno de los temas de negociación también muy difíciles en los que también estamos muy solidarios, y ha sido una línea roja que ha puesto el sector empresarial para la negociación, expuso.

Mencionó que lo peor que le pudiera pasar a México sin el TLCAN es que pierda el modelo de apertura de competitividad y pueda transmitir al sur sureste del país lo que en el norte y centro del país han logrado en estos últimos 25 años, que es progreso económico, desarrollo, empleo y oportunidades.

De igual manera, expresó que lo mejor es que se continúe en el modelo de apertura económica y de diversificación de mercados. «Es importante que la agricultura y la producción agropecuaria en general tienen que buscar y aprovechar los tratados de libre comercio. La modernización con Europa, el TPP-11 que acabamos de firmar para diversificar mercados. En Japón hay extraordinarias oportunidades para los productores hortícolas mexicanos, para la carne mexicana, y pues ahí hay oportunidades».

No hay presión por elecciones

Castañón Castañón añadió que no hay presión de que las renegociaciones se cierren antes de las elecciones.

«Los procesos electorales no están influyendo, sí es un factor que se tiene en la mente, pero no hay una presión por cerrarlo. No vamos a sacrificar una negociación tan importante para México y que pudiera ser precipitada concediendo costos importantes para los mexicanos, solo por cerrar y ser exitosos en el cierre, más bien vale la pena ser prudentes en la negociación, llegar a lo mejor posible y conceder cada quien lo que deba de conceder para que tengamos sinergias entre los tres países y poder extender los beneficios que hemos tenido para todo el territorio nacional, que es lo que nos corresponde hacer», expresó.

El presidente del CCE comentó que ante una renovación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, han conversado con los actores que aspiran al voto para que se continúe con el mercado de apertura y de competitividad para que puedan llevar infraestructura tanto educativa como logística a la zona sur sureste del país.

Avances

El empresario mochitense informó que en la negociación completa se lleva un buen avance. «Sí hemos avanzado mucho. Hay que diferenciar entre la negociación técnica y la negociación política. En la negociación técnica estaremos al 80 por ciento y en la negociación política se empieza a conformar un escenario de posibles soluciones».

Dijo que la expectativa para la octava ronda de las negociaciones que se llevará a cabo en abril en Washington es cerrar el Tratado.

«Es cerrar. La mejor expectativa es concluir las negociaciones exitosamente. Evidentemente eso no se puede saber en una negociación, y si no se puede cerrar, avanzar significativamente, tanto en capítulos técnicos como la negociación política de los cinco temas más difíciles».