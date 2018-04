64% de mexicanos rechazan pagar deudas de tarjetas adicionales

Ciudad de México. El 88.1% de los titulares de tarjeta de crédito son conscientes que si otorgan un plástico adicional a otra persona y ésta no paga sus respectivos adeudos es él quien deberá liquidar el monto correspondiente, mientras que el 11.9% no tiene conocimiento del tema. Así lo indica un comunicado de ComparaGuru.com, comparadora de servicios financieros.

El 62.4% de los titulares, indica el boletín, no están dispuestos a pagar una deuda que no sea propia y solo el 37.6% pagaría una deuda que no es suya, según una encuesta realizada por ComparaGuru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en abril de 2018.

En su comunidado, la empresa agrega que en México, el 54.3% de las personas tiene una tarjeta de crédito mientras que el 45.7% no cuenta con una, según datos de la misma encuesta. De los mexicanos que sí tienen una, el 88.6% son titulares y solo el 11.4% cuentan con una tarjeta de crédito adicional.

Acerca de los titulares de tarjetas de crédito, ComparaGuru señala que el 76.2% asegura no haber otorgado algún plástico adicional, mientras que el 23.8% sí lo ha hecho. Quienes otorgan una tarjeta adicional son: padres (69.2%), pareja (23.1%) y amigos (7.7%) y las destinan para pareja (66.7%), padres (16.7%), amigos (12.5%) e hijos (4.2%).

“Antes de entregar una tarjeta de crédito adicional considera si el banco cobrará comisiones por emisión o pago de anualidad, además recuerda que el comportamiento de esta tarjeta se reflejará en tu historial crediticio como titular. Lo ideal, es platicar con la persona a quien le darás el plástico adicional y establecer el monto de crédito que tendrá disponible, así como la forma de pago, con la finalidad de evitar malos entendidos” dice Bernardo Prum, director comercial de ComparaGuru.com.

Las razones por las que los titulares brindan una tarjeta de crédito adicional son: para no prestar el plástico a otros (40.6%), acumular puntos (21.8%) y conocer los gastos de otra persona (9.9%). El 27.7% no daría una tarjeta de crédito adicional. Además, el 80.2% de los titulares sabe que el comportamiento de la tarjeta adicional reporta directamente a su historial crediticio como obligado ante la institución financiera.

¿Y las personas que cuentan con una tarjeta adicional?

Entre las razones por las que las personas aceptan una tarjeta adicional se encuentran: para hacer compras (61.5%), se la ofrecieron (23.1%) y porque no tienen historial crediticio para solicitar una por su propia cuenta (15.4%).

Dar el dinero al titular (69.2%), el titular paga lo generado por el plástico adicional (23.1%) y depositar directamente en el banco (7.7%), son los principales medios de pago de las tarjetas de crédito adicionales.

Al usarla, el l 53.8% de las personas saben que la tarjeta adicional no crea historial crediticio para el propietario adicional, mientras 46.2% no tiene conocimiento de este tema. De las personas que cuentan con una tarjeta de crédito adicional, el 76.9% asegura que le gustaría tener una tarjeta de crédito propia y sólo el 23.1% dice que no quiere tramitar una propia.

¿Y las personas que no cuentan con una tarjeta de crédito?

Entre las principales razones por las que los mexicanos no cuentan con una tarjeta de crédito son: no contar con historial crediticio (36.5%), no les interesa (29.2%), no cumplen con los requisitos para solicitarla (15.6%), están en buró de crédito (11.5%) y porque la niega la institución (7.3%). De las personas que no tienen una tarjeta de crédito, al 61.5% le gustaría tener una propia y solo al 9.4% le gustaría tener una adicional.

En el sondeo realizado en abril de 2018 participaron 210 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 6.7% y el nivel de confianza es de 95%.

