Millennials desairan ahorro para el retiro

Sólo dos de cada 10 personas de la generación millennial -los nacidos entre 1982 y el 2000-, tienen entre sus preocupaciones ahorrar para su retiro, lo que impactará en forma negativa la pensión que recibirán cuando dejen de trabajar, revela un estudio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Lo que mueve al ahorro a los millennials es muy distinto a lo que movía a ahorrar a las generaciones anteriores, pues su principal motor para hacerlo es el de contar con un "colchón" que les permita enfrentar imprevistos, según la administradora de fondos para el retiro Principal Afore.

Este comportamiento es muy diferente al que tenían generaciones anteriores, afirma la afore, como la de los baby boomers, que son aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964.

De acuerdo con la consultora Nielsen, para los baby boomers, las preocupaciones financieras más importantes eran la estabilidad laboral, el control de las deudas y tener tiempo para sus familias.

Pero los millennials, en cambio, son más propensos a decidir dejar su trabajo actual y les importa más tener un buen ingreso, incluso por encima de pasar tiempo con sus familias.

"Los millennials aceptarían incurrir en deuda para poder adquirir un determinado bien que desean o necesitan".

El estudio de la Consar encontró que sólo un 20 por ciento de los jóvenes encuestados considera importante ahorrar para su retiro, lo cual puede tener un impacto negativo en la pensión que recibirán cuando dejen de trabajar.

El ahorro de los millennials apunta a enfrentar situaciones como el de chocar su automóvil, la ruptura de una tubería en su casa, o el pago de un deducible en el seguro de gastos médicos mayores, por lo que buscarían contar con un fondo de emergencias.

De acuerdo con Principal, lo recomendable es que este fondo de emergencias lo conformen los millennials poco a poco, hasta contar al menos con una cantidad de dinero que sea equivalente al menos a unos tres meses de sus ingresos.

Sería conveniente que el ahorro lo guarden en algún instrumento de ahorro o inversión con liquidez para poder disponer de su dinero en forma inmediata en caso de una eventualidad, pero con la ventaja de evitar que el capital pierda su valor.

Las prestaciones laborales y el retiro para la generación millennial son un tema importante y también el emprendimiento.

"Estos beneficios laborales pueden ayudar, entre otras cosas, a tener un mejor retiro, a través de las aportaciones que el empleador realice a su cuenta individual de ahorro para el retiro, sin embargo, no es hay qué confiarse", advierte la Principal.

"Para recibir una mejor pensión en su retiro, es recomendable realizar aportaciones voluntarias y entre mayor porcentaje de su sueldo destine a este rubro, mayor y mejor será la pensión que reciba".

Inversiones seguras

Con base en la encuesta de Consar a los millennials mexicanos también les interesa invertir, aunque la mayoría prefiere hacerlo de manera conservadora.

Según esta autoridad, un 64 por ciento de los millenials prefiere ahorrar de manera muy conservadora, debido a que consideran que esto les brinda mayor seguridad sobre su dinero.

"Para ser inversionista no se requiere ni mucho dinero, ni mucho conocimiento, pero sí mucha asesoría profesional y a su medida, pues nadie nace sabiendo invertir".

La recomendación de Principal es que la gente busque ayuda de un asesor financiero que despeje sus dudas y le ayude a establecer una estrategia de inversión sólida y de largo plazo.

A diferencia de las generaciones anteriores, el estudio muestra que los millennials son personas informadas gracias a la accesibilidad y disponibilidad de recursos como internet y las redes sociales.

Esto les ha permitido familiarizarse con conceptos clave para sus finanzas, como ahorro, inversiones y retiro.

Sin embargo, gran porcentaje de esta información no está respaldada o no es confiable y muchas veces los jóvenes no saben dónde informarse.

Existen recursos como el micrositio "Educa tu Cartera", de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un diplomado de finanzas personales que ofrece de manera gratuita la Universidad Nacional Autónoma de México.