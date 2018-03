Pagos anticipados o adelantados, ¿cuál es la diferencia?

Los bancos ofrecen distintos tipos de crédito, como los personales o de nómina, que son un financiamiento que si bien te saca inicialmente de un apuro, puede significar que pagues el doble de lo que te prestaron dependiendo de los intereses.

Es importante saber que, por ejemplo, al sacar un crédito de nómina, entre más largo sea el plazo para que pagues, mayor será la tasa de interés y el monto que finalmente tengas que regresarle a la institución financiera.

Debes guardar una cuota para abonar algo extra a tu pago normal del crédito. (Foto: Pxhere)

Una de las formas en las que puedes “abaratar” el costo de uno de estos créditos es realizar pagos anticipados. Este es un aspecto que debes calcular desde mucho antes de aceptar el crédito. Y ello debe ir en función del dinero que te van a descontar, como en los créditos de nómina.

Es decir, si recibes una quincena de 5 mil pesos – ya en efectivo – y el descuento del banco será de $800 pesos, tal vez los $4,200 que te queden libres no te van a permitir dar pagos anticipados. Eso hará que pagues más intereses y el crédito te salga más caro.

Calcula entonces que además de los $800 pesos – como ejemplo – que te vayan a quitar de tu sueldo, debes hacer un esfuerzo y tener la disciplina para de los $4,200 pesos que te quedaron guardes una parte para hacer un pago mensual a tu cuenta.

Los créditos significan liquidez cuando la necesitas, pero también comprometen tu ingreso. (Foto: Pxhere)

Pagos a capital en un crédito

Ya con el dinero, tienes que decirle a la persona de caja donde abonarás a tu cuenta que quieres realizar un pago anticipado, que vaya directamente a capital. Eso permitirá bajar el saldo insoluto. Es decir, si debes 10 mil pesos y abonas 400 pesos, el saldo debe bajar a 9 mil 600 pesos.

Guarda una parte para pagar anticipadamente. (Foto: Pxhere)

Pero ojo, los bancos también permiten que realices un pago adelantado. La diferencia entre ‘anticipado’ y ‘adelantado’ dice muy poco, hasta parece que quieren decir lo mismo, pero HAY UNA GRAN DIFERENCIA.

Mientras el pago anticipado va directamente al saldo que debes, el pago adelantado es como si estuvieras abonando una quincena normal, por lo que regresando al ejemplo, si abonas esos mismos $400 pesos, sólo por ser un pago adelantado, el banco dividirá ese dinero entre capital + intereses + seguros (e IVA en algunos casos).

Esto quiere decir que mientras en un pago anticipado los $400 pesos van a capital, en el caso del pago adelantado, ese dinero se va a reducir hasta en 50 por ciento – dependiendo de tu tasa de interés contratada – y lo que adelantaste será algo mínimo. Es decir, sólo pagas la mensualidad o quincena siguiente. Con ello reduces el plazo de la deuda, pero no el monto a pagar.

Penalización por pagos en un crédito

OJO: Antes de hacer cualquier pago, tienes que ver las condiciones del crédito que contrataste. Por lo regular, los bancos no castigan los pagos anticipados después de los 3 o 6 meses de la vida del crédito, aunque estos términos pueden variar según la institución.

Además, hay empresas bancarias que sólo permiten pagos anticipados a los clientes que se encuentren al corriente de sus pagos normales. Es decir, no puedes deber quincenas o meses y querer dar un pago anticipado a capital, puesto que no has realizado el pago normal, que lleva los intereses integrados.

Así que ya sabes, si quieres abonar para bajar tu deuda, debes dar pago anticipado. Recuerda que el pago adelantado sólo hará que pagues más rápido, pero no menos, pues se te cargarán todos los intereses de la cantidad de meses en que se haya otorgado el crédito.