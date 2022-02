A un mes de la medida, detienen en Ecatepec al cuarto hombre por no usar cubrebocas

A un mes exacto de la entrada en vigor la modificación al artículo 164 del Bando Municipal de Ecatepec contra la Covid-19, este lunes policías mexiquenses detuvieron a la cuarta persona en negarse a usar cubrebocas en lugares públicos del municipio mexiquense.

En esta ocasión el arresto ocurrió en la calle Adolfo López Mateos, donde al ver al hombre con el rostro desprotegido los oficiales le pidieron colocarse el cubrebocas, a lo que éste se reusó, aún cuando le dijeron que al no hacerlo incurría en una falta administrativa.

Pero el tema de la sanción pareció no importarle, pues al volver a escuchar la advertencia, según destacaron los uniformados, el ahora detenido les replicó con un “cállate y no te metas en lo que no te importa”.

Acto seguido, y al considerar la respuesta como una agresión a la autoridad, los de la Célula Covid-19 lo detuvieron y trasladaron para que cumpliera con las ocho horas de arresto inconmutable.

En tanto que desde su puesta en marcha ya van cuatro hombres detenidos por negarse a usar el cubrebocas y además agredir a los de las Células Covi-19, integradas por elementos del Ayuntamiento y de la Policía Municipal de Ecatepec, mientras que durante las primeras dos semanas del programa hubo tres arrestos y más de 4 mil mexiquenses amonestados con entre 1 y 5 horas de trabajo comunitario por andar en espacios públicos y el primer cuadro de la cabecera municipal sin la mascarilla.

Sobre las detenciones

En cuando a los arrestos efectuados en el marco del programa que, según el presidente municipal Fernando Vilchis ha reducido los contagios de Covid-19 en Ecatepec, destacan los cuatro por tener algunas similitudes, y eso que aseguran que ahora el 99 % de los ecatepenses usan el cubrebocas.

La primera detención ocurrió durante el primer día, a pocas horas de su implementación, cuando en el primer cuadro un pasante de Derecho se negó a usarlo argumentando estar trabajando, por estar frente a un juzgado, haciéndole además una seña obscena a los oficiales.

Posteriormente, el 29 de enero dos jóvenes fueron detenidos en el tianguis que se pone en la calle Ignacio Allende, colonia Bulevares Impala, cuando el primero hizo caso a la advertencia de los oficiales para volvérselo a quitar cuando éstos ya no lo veían, e intentar escaparse después.

Mientras que el segundo, en el mismo tianguis, agredió verbalmente a los de la célula que le ordenaron colocarse bien la mascarilla, por lo que también fue presentado ante la Oficialía Conciliadora.

Incluso, otros dos ecatepenses intentaron librarse de la medida emanada de la pandemia pidiendo amparos judiciales, que les fueron negados por diferentes jueces por tratarse una medida que busca el bien social.