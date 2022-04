AMLO: Rosa Icela Rodríguez ya atiende asesinato del joven Hugo Carbajal

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que se está atendiendo el caso del joven Hugo Carbajal, asesinado durante una fiesta clandestina en Jilotzingo, Estado de México, cuya demanda de justicia provocó el cierre de Periférico Norte, en ambos sentidos, por más de 17 horas.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, hizo alusión al tema cuando ya se retiraba del Salón Tesorería, y señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en comunicación con la familia.

Más temprano, la madre del joven había declarado que estaría pendiente de lo que dijera el jefe del Ejecutivo en su coferencia "Mañanera".

"Se está atendiendo, ya se tiene al responsable identificado, y la Fiscalia del Estado de México ya está actuando, tenemos comunciación con los familiares del joven, lo está viendo Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana), ya está identificado quien fue", apuntó López Obrador.

El mandatario mencionó que el responsable del crimen aún no está detenido pero ya se está en ese proceso. De acuerdo con las autoridades, el responsable se llama Mauricio.

Maureen Amaro Fernández, madre de Hugo, aseguró que permanecerá en Periférico Norte hasta que detengan al asesino de su hijo, y advirtió que estaría pendiente de La Mañanera "para esperar qué dice AMLO".

"Voy a permanecer aquí hasta que detengan a sesino de mi hijo. No se confunda, y estoy esperando a ver la Mañanera a ver qué dice AMLO, porque es una vergüenza nacional que él haya permitido anoche que se haya cerrado Periférico tasntas horas sin dar la cara", subrayó.

La mujer apuntó que volverán a cerrar Periférico Norte si no detienen al asesino de su hijo, "ya saben dónde está". "Me van a tener que matar aquí en Periférico", destacó.

Que no se deslinde AMLO

"Es un compromiso del gobierno, de AMLO, y que no se deslinde, porque es muy inteligente, va a decir: ah, no, es un problema del Estado de México. No, no, no. No es un problema del Estado de México, es un problema de México", reclamó.

La protesta para exigir “¡Justicia por Hugo!” colapsó la circulación de vehículos a lo largo de más de 30 kilómetros de Periférico Norte, desde la zona de Chapultepec y Polanco en la Ciudad de México, hasta los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Con una foto de perfil al lado de Hugo, Maureen Amaro despidió a su hijo con palabras amorosas y la advertencia a su presunto asesino de encontrarlo.