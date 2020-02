Abraham es acusado de haber matado a su novia, fue detenido en Ecatepec

Estado de México.- Abraham Raymundo, de 24 años, presuntamente relacionado con el feminicidio de su novia, Brenda Josseline de 23 años, fue detenido la noche de este viernes en Ecatepec.



De acuerdo a primeros reportes, el miércoles 12 de febrero el joven golpeó con una pesa a Brenda Josseline y después intentó deshacerse del cuerpo quemándolo en una azotea.

Al día siguiente, los familiares de la joven hicieron una denuncia vía redes sociales para exigir justicia por el caso de feminicidio.



"Me mataron a mi prima. Ayúdenme a compartir para que se haga justicia a que agarren a este infeliz. El novio la mató"



"Ella acababa de terminar su carrera como abogada y no saben el dolor que se siente el saber que ella ya no va a regresar", escribió una mujer en la red social Facebook.



La aprehensión de Abraham Raymundo ocurrió después de que el sujeto fue encontrado por agentes municipales sobre la Carretera Lechería-Texcoco.



El joven intentaba cruzar dicha vialidad cuando los patrulleros lo vieron y al notar su actitud sospechosa estacionaron su unidad y bajaron de la misma para auxiliarlo.



Al intentar hablar con él, Abraham les dijo que podría entregarles 10 mil pesos para que lo dejaran ir, pues estaba relacionado con la muerte de su pareja.



"El sujeto relató a la policía que el pasado 12 de febrero golpeó con una pesa de hacer ejercicio a su novia Brenda Josseline, de 23 años de edad, lo que le causó la muerte; posteriormente subió el cuerpo a la azotea de su domicilio, en calle Rosas de Olivo, colonia Vivienda de Venta de Carpio, con la intención de quemarla y después tirarla en un baldío", indicó el gobierno municipal.



Ante esta situación, los agentes decidieron presentarlo ante el Ministerio Público de Ecatepec, donde rendirá su declaración.