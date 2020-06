Adán lograr reencontrarse con su familia en Edomex tras 30 años desaparecido

Toluca, Estado de México.- Adán Tolentino logró reencontrarse con su familia luego de pasar 30 años buscándolos, gracias al trabajo del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem).

Adán se extravió a inicios de la década de 1990, cuando acompañó a su padre a trabajar a la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Tras perderlo de vista, comenzó a caminar, encontró a otros niños y en los días posteriores comenzó a vender chicles en la calle, hasta que una familia originaria de Veracruz lo apoyó y lo hospedó, con lo que consiguió terminar la primaria.

Durante todo este tiempo, Adán vivió en Poza Rica, pero nunca olvidó a su familia, por lo que el pasado 10 de junio se puso en contacto con la Cobupem para pedir ayuda para buscarla.

“Desde hace varios años me decía mi esposa vamos a buscarlos. Yo mandé una solicitud diciendo que estaba buscando mi familia entonces al otro día me fui a trabajar y mi esposa me dijo, te paso el número de teléfono para que marques porque ellos te van a ayudar a buscar a tu familia, ya hablé por teléfono di mis datos dije que andaba buscando a mi familia”, manifestó Adán en entrevista telefónica.

La búsqueda consiste en análisis de información y cruce de bases de datos con más de 10 mil posibles coincidencias, dio resultados, y el personal de la Comisión logró contactar a una de sus hermanas, quien reconoció la historia de Adán.

“A una de mis hermanas le mandan un mensaje y le dicen que encontraron a mi hermano que si podíamos identificar la foto que habían mandado, conocimiento así de él no teníamos mucho, mi hermana me mandó la foto, lo vi y pues si me llegó la impresión y me puse a llorar demasiado”, recordó Lucía Pereira Juárez.

Adán, quien ahora radica en Lolotla, Hidalgo, viajó a Toluca, para reencontrarse con su familia en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

“Me dijo ya encontramos a tu familia y yo dije pues cómo la van a encontrar, si ya le encontramos. Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer es una alegría muy grande de verdad me sentía que me faltaba algo, no sé, algo de mí. Creo que volvió a mí esa alegría”, expresó Adán.

“Una noticia muy feliz, no había palabras en ese momento cuando nos dijo que íbamos a estar en contacto con él, ya iba yo entendiendo que no era una mentira lo que nos estaban diciendo sino que era una verdad.

“Estamos muy agradecidos con todos porque pues gracias a ustedes volvimos a encontrar a la persona que nos hacía falta la verdad, nos hacía falta mucho y ahora que ya está con nosotros les decimos pues gracias a todos ustedes por ayudar a mi hermano para que nos encontrara”, agregó Lucía.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México no ha detenido las acciones para localizar a personas reportadas como desaparecidas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Si usted necesita reportar algún caso puede hacerlo a través de los teléfonos 800-216-0361 y 800-509-0927 o a través de facebook y twitter, con el usuario @COBUPEM.

