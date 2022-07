Adelanta convocatoria Morena en Edomex

Con al menos seis meses de anticipación a los tiempos legales, Morena definirá, a más tardar en los primeros días de agosto, a su candidato a la gubernatura del Estado de México.

La dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, emitió la convocatoria para que se inscriban, a partir del primer minuto de hoy, quienes aspiran al cargo de "Coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", nombre que llevará el abanderado para no violar la legislación electoral.

La autoridad electoral aún no define el arranque de precampañas en el Estado de México y Coahuila, pero los procesos electorales iniciarán formalmente la primera semana de enero de 2023 y la elección será el 4 de junio.

Esta es la primera vez que Morena define con varios meses de anticipación a su "coordinador", pues en años anteriores se ha realizado previo a la precampaña, pero ya iniciado el proceso electoral.

Mientras se llegan los plazos legales, el morenista seleccionado a través de una encuesta tendrá la misión de impulsar la creación de un Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en todas las secciones electorales de la entidad.

"De cara a los procesos locales ordinarios 2023 que se celebrarán los estados de México y Coahuila, es que este partido político estima pertinente iniciar el proceso de conformación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, toda vez que la organización del partido en dichas entidades es de suma importancia para afrontar el proceso electoral correspondiente", indica la convocatoria.

El abanderado deberá ser "una persona honesta y de inobjetable trayectoria", indica el documento, a fin de que los mexiquenses le abran la puerta de su casa al momento de llevar el mensaje del partido.

En la convocatoria no se menciona la palabra gubernatura, pero describe textualmente los requisitos que establece la Constitución local para ser Gobernador: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos; ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a cinco años, anteriores al día de la elección, y tener 30 años cumplidos el día de la elección.

Para evitar concentraciones, el registro será en línea, arrancará el primer minuto del 8 de julio y cerrará a las 23:59 del 9 de julio.

La dirigencia nacional y local podrá proponer, hasta el 18 de julio, a tres mujeres, hombres u otra expresión de género, y la Comisión Nacional de Elecciones publicará a los aspirantes aprobados a más tardar el 10 de agosto.

Si se registran más de cuatro personas, se realizará una encuesta de reconocimiento, y otra final, en la que la CNE determinará "los perfiles pertinentes para participar".

En el documento no se establecen las fechas para la aplicación de las encuestas ni la metodología, pues se argumenta que esto se dará a conocer a los participantes.

Ante las inconformidades que ha generado la definición de candidatos a gobernadores en años anteriores, a los inconformes se les advierte que su registro será cancelado y serán reprendidos si realizan acusaciones.

Te invitamos a leer:

Ayer mismo, Horacio Duarte anunció su interés por registrarse. "Morena tiene un gran pendiente: el Estado de México, donde se acumulan 90 años de abusos y marginación contra millones de mexiquenses a quienes la mafia priista sólo ha visto como un botín. Donde el fallido proyecto neoliberal ha hecho inhumana la desigualdad", señaló.

Una vez que esté nombrado el "coordinador" del Edomex, se lanzara la convocatoria para Coahuila.