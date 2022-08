Adeudan usuarios mexiquenses 13 mil mdp en agua

CDMX.- Tan sólo en los municipios de Ecatepec, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, los contribuyentes adeudan en total 13 mil 715 millones de pesos por el servicio de agua potable.

En Ecatepec, el más poblado del País, el adeudo es de 8 mil 441 millones de pesos. De 429 mil 252 clientes, 291 mil 673 tienen retrasos.

El Municipio explicó que ese rezago les impide adquirir insumos suficientes para reparación de cárcamos, pozos, bombas o para la red hidráulica.

En Naucalpan deben 5 mil millones de pesos. La demarcación cuenta con 160 mil usuarios, de los cuales, 56 mil son deudores.

Para buscar que paguen, el Ayuntamiento ha realizado notificaciones y colocado sellos en negocios en los que avisa que restringirá en un 75 por ciento el suministro.

En las zonas residenciales de la demarcación es donde hay más contribuyentes que no cumplen.



Por su parte, Alfredo Vázquez, director general del Sistema de Aguas de Atizapán, donde la cartera vencida por este servicio suma 274 millones de pesos, señaló que el Fraccionamiento Condado de Sayavedra es la demarcación con el mayor número de deudores.



"La Colonia que más nos debe a la fecha es Condado de Sayavedra y, de ahí, se deriva en 50 colonias las que tienen mayor adeudo, principalmente, los adeudos están en las zonas residenciales, es triste, pero esa es la realidad", indicó Vázquez en entrevista.



El funcionario atribuyó este déficit a que los costos son más altos en las colonias residenciales; por ejemplo, refirió, un usuario de estos fraccionamientos puede llegar a pagar entre 4 y 6 mil pesos cada bimestre, lo que implica un gasto de 36 mil a 40 mil pesos al año.



En contraste, en colonias populares, los contribuyentes cubren boletas con costos de entre 800 y 2 mil pesos al bimestre. Además de que este sector de la población busca pagar adherirse a los descuentos que ofrece el Municipio.



En Naucalpan, donde usuarios adeudan 5 mil millones de pesos, ocurre una situación similar. De acuerdo con el Municipio, el mayor nivel de morosidad los reportan las colonias residenciales de Lomas Verdes, Satélite y Tecamachalco. Sin embargo, también existen asentamientos irregulares donde los habitantes no pagan por el servicio.

El déficit se refleja en la falta de recursos para dar mantenimiento a la red de distribución de agua, aseguró Vázquez.



"No tenemos recursos para poder darle mantenimiento más constante a nuestras tuberías de drenaje, a nuestros cárcamos, afecta también que no podemos perforar los pozos para poder tener más volumen de agua.



"Mientras nosotros tengamos este problema de no poder tener recursos, no podemos hacer inversiones, ya que la población en el Municipio crece cada día y las necesidades aumentan", apuntó.



Leticia Armenta, profesora investigadora de Economía en el Tecnológico de Monterrey, apuntó que los adeudos de los usuarios implican afectaciones al proceso de distribución del líquido.



"Es una situación muy grave porque el agua es un elemento que todos requerimos para nuestra vida, es algo vital, sin embargo, requiere de todo un proceso para poder traer el agua de donde se origina", detalló.