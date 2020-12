Alfredo del Mazo destaca recuperación de empleos en Estado de México

Edomex.- El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, destacó que su entidad es una de las siete del país que ha registrado una recuperación de empleos desde los últimos tres meses.

Durante su intervención en el segundo informe de gobierno del alcalde Mario Santana Carbajal, en el municipio de Villa Victoria, el mandatario de Edomex indicó que la sociedad continúa frente a una difícil situación en lo referente a la economía y salud debido a la persistencia de la pandemia.

Sin embargo, aseguró que su administración ha brindado su respaldo a las pequeñas y medianas empresas mediante apoyos y créditos, con lo que destacó que el Estado de México registra junto a otras seis entidades de la República una importante recuperación de empleos.

"Nos da mucho gusto que seamos de los siete estados que ya empiezan a recuperar el número de trabajadores, el número de empleos que ya estamos empezando a recuperar; llevamos tres meses recuperando el número de trabajadores" destacó Alfredo del Mazo.

El gobernador estatal reconoció que en el Estado de México continúan a la alza el número de contagios de Covid-19, por lo que hizo un llamado a la población a continuar aplicando las medidas preventivas ante el Covid-19 y ser responsables, ya que esto las acciones de las próximas semanas determinarán cuán difícil será el inicio de 2021, pues de continuar empeorando la situación las actividades económicas tendrían que ser suspendidas otra vez.

"No podemos y no queremos tener un retroceso que afecte, no nada más a la salud, sino a los establecimientos comerciales, a los pequeños negocios, a los comercios que ya tuvieron que suspender actividades durante un tiempo y que podemos evitar que esto se vuelva a dar", subrayó.

Por otra parte, Alfredo del Mazo destacó los logros que ha alcanzado el alcalde Mario Santa durante sus dos años de gobierno en Villa Victoria, reconociéndolo por el respaldo otorgado en materia de vivienda y seguridad, así como a los productores del campo.