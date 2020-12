Alfredo del Mazo exige a alcaldes cumplir las medidas; Edomex cerca de saturación hospitalaria

Estado de México.- El Estado de México esta por saturar la capacidad hospitalaria para atender a enfermos por Covid-19, por lo que el Gobernador Alfredo del Mazo hizo un llamado a los 125 alcaldes para cumplir con las medidas anunciadas.

Ante el repute de contagios de Covid-19 y el aumento de ocupación hospitalaria en el Estado de México, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud, señala que el distanciamiento y aislamiento social primordial para reducir los riesgos de contagios por coronavirus.

Para fortalecer el llamado emitido por el Gobernador Alfredo del Mazo de mantener las medidas a favor de la prevención de enfermedades respiratorias, el titular de Salud, Gabriel O'Seha Cuevas reitera que el 75% de contagios de Covid-19, son transmitidos por la vía aérea.

El titular de Salud, refirió que estudios científicos internacionales, señalan que las tres principales formas de contagio son por aerosoles, por medio de partículas suspendidas, gotículas respiratorias y también por manos, objetos y vestimentas, donde se conserva el virus.

Por su pate, el titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), Víctor Torres Meza, declaró que el coronavirus no sigue reglas para infectar y la gente adquiere mayor riesgo de contagio al reunirse en espacios cerrados sin buena ventilación.

El titular agregó que al respirar, cantar, toser, estornudar o hablar, se genera una especia de nube de gas cálidas y húmedas de aire exhalado que contiene gotas respiratorias, las cuales contienen los virus del síndrome respiratoria agudo severo de coronavirus.

Exhortó a la población a tomar responsabilidad al llamado y ser conscientes que en estas fechas conmemorativas se debe permanecer en casa, evitar fiestas, celebraciones y reuniones.

El municipio de Ecatepec, a pesar de regresar a semáforo rojo por la pandemia, el alcalde Fernando Vilchis, no es congruente con su anuncio, pues no hace cumplir las medidas anunciadas (cerrar negocios no esenciales a las 5:00 pm).

Los centros comerciales y tiendas departamentales con mayor asistencia de personas de Ecatepec, como en Plaza Aragón, Mexipuerto, Las Américas y Plaza Sendero, solo se implentaron medidas como la toma de temperatura y colocación de gel antibacterial, pero no están con el 20% de aforo en su capacidad.

En las comunidades de Ecatepec, siguen los mercados sobre ruedas con mayor afluencia y tianguis de Navidad sin restricciones en el número de personas, los comerciantes aseguran que "no hay presencia de las supuestas células covid".

El gobernador Alfredo del Mazo, sin dar información sobre el riesgo de saturación, y al ver que el número de contagio no se reduce, se vio obligado a pedir a los 125 alcaldes a que adopten medidas para evitar el incremento de contagios.

El personal médico del Hospital 196 del IMSS, confirmaron que esta semana tenían casi 80% de hospitalizados por Covid-19 y los médicos se encuentran cansados y cada día su temor aumenta en que ya no haya camas disponibles.

Por su parte, Alfredo del Mazo llamó a ser responsables y solidarios para cuidar lo más valioso que tenemos: La salud propia y la de nuestros seres queridos, por lo que invitó a los mexiquenses a permanecer en casa lo más posible y evitar realizar fiestas, reuniones, posadas, peregrinaciones y cualquier otra actividad.