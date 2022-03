Ana y Victoria fueron al mercado en Edomex, no volvieron a casa, su familia las busca

Estado de México.- Ana María y Victoria salieron al mercado y ya no volvieron a casa el pasado 25 de febrero, en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, sus familiares no han parado de buscarlas pero no las han encontrado, por lo que piden ayuda de la sociedad y autoridades para poder dar con su paradero.

La mañana del 25 de febrero Ana María Díaz Alarcón y Victoria Flores Alarcón de 64 y 61 años de edad, salieron de casa hacia el mercado en la colonia Evangelista, las horas pasaron y no volvieron a casa, por lo que sus familias reportaron las desapariciones de las dos mujeres.

El día que ambas desaparecieron sus familiares salieron a buscarlas a la calle sin tener éxito, lo último que supieron fue que las vieron en la calle Galeana, por lo que interpusieron la denuncia en la Fiscalía del Estado de México.

Ana María Díaz Alarcón tiene 64 años de edad, mide 1.55 mts, es de complexión robusta, cara ovalada, cabello cano corto, nariz achatada base mediana, boca china, es de tex morena clara, ojos café oscuro, labios delgados.

Cómo seña particular de Ana María, le hacen falta los molares, tiene perforación en ambas orejas, cicatriz en el abdomen por cesárea y una cicatriz en la muñeca izquierda.

El día de su desaparición vestía zapato de vestir color beige, sudadera con gorro azul cielo y pantalón de vestir de algodón rosa claro.

Victoria Flores Alarcón tiene 61 años de edad, es de complexión mediana, cara ovalada, cabello color castaño oscuro corto, nariz recta base mediana, es de tez morena, cejas semipobladas y ojos oscuros medianos.

Como seña particular tiene una cicatriz por cesárea en el abdomen, usa lentes con graduación y tiene perforación en ambas orejas.

El día de su desaparición vestía lentes graduados color vino, bolsa de mano negra chica cruzada, zapato de vestir negro, chaleco, blusa manga 3/4 roja y falda gris Oxford.

Si tiene alguna información para dar con el paradero de ambas mujeres favor de marcar al 800 509 09 27 o al 800 216 03 61.