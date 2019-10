Andrea Michell desapareció, su madre súplica que se la regresen

Estado de México.- Andrea Michell Hernández del Villar, de 14 años desapareció el pasado 7 de octubre en el poblado de San Miguel Tocuila, en Texcoco, Estado de México.

La ausencia de la menor tiene envuelta en angustia a su madre, Claudia del Villar, quien súplica que le devuelvan a su hija.

"Yo pido me la devuelvan, de verdad, quien la tenga con quien esté; hija, donde quiera que me veas, te extraño, te necesito, aquí me haces falta, no hay una sola noche, un solo momento, un solo día en el que yo no esté pensando en ti, no pida por ti hija. Que me ayuden a buscarla, a encontrarla, quien sepa algo, lo que sea, por favor ayúdenme encontrar a mi pequeña", súplica la madre de Andrea Michell.

La mamá de la menor recuerda que el día cuando se ausenció la menor ella regresó de trabajar y se encontró en la puerta a su hija, la tercera de cuatro, y le pidió que entrara a la vivienda; sin embargo minutos después su hermano mayor salió a comprar un refresco y ya no estaba "Mane", como le dicen de cariño.

��⚠ Ayúdale a volver a casa, cualquier información importante comunícate al 800 7028 770 o al 800 890 2940 de @AmberEdomex

Andrea Michell Hernández Del Villar de 14 años de edad, reportada en el municipio de #Texcoco, Estado de México. #Comparte #FiscalíaEdoméx #SoyFiscalía pic.twitter.com/6cMQAeftk3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 11, 2019

Por lo que de inmediato iniciamos su búsqueda en la zona y con las personas cercanas a ella, pero lamentablemente no hasta hoy no han dado con su paradero.

Su madre y su familia la buscan sin descanso, su mamá dijo que hasta su gato siente su ausencia.

Andrea soñaba con ser médico forense, es una niña muy tranquila, le gusta el futbol, la música...

La menor es de tez blanca, complexión delgada, de ceja semipoblada, nariz recta, labios medianos: mide 1.42 metros, tiene cabello castaño, tiene ojos de color café oscuro, boca chica y mentón oval.

El día que desapareció vestía una chamarra de color rosa, pantalón color azul claro, chaleco de color gris oscuro y tenis de color rosa.

Si usted sabe algo sobre la ubicación de Andrea Michell o la ha visto favor de llamar a los teléfonos de Alerta Amber México 01 800 00 854 00 y de Alerta Amber Estado de México 01 800 89 029 40.