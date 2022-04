Aquí no ha venido Rosa Icela, reprocha madre de Hugo Carbajal tras dichos de AMLO

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró de que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, atiende el caso y ha estado en comunicación con la familia del joven Hugo Carbajal, la madre del menor señaló que con ella no ha hablado.

"Se la van a voltear a ustedes, no lo hagan así, porque aquí no ha venido Rosa Icela, por lo menos conmigo no ha hablado, la unica persona que ha dado aquí la cara es Ricardo de la Cruz Musalem", reprochó la madre de Hugo, Maureen Amaro.

A un costado del Parque Naucalli, familiares y compañeros de la escuela se apostaron en un campamento. Harán guardias hasta no recibir avances de la indagatoria.

Tras el cierre de Periférico Norte, por el asesinato del joven Hugo Carbajal, en Jilotzingo, Estado de México, familiares y amigos del menor demandan justicia y la rápida detención del responsable, o volverán a bloquear la importante vialidad.

Justicia para Hugo, ayer vimos que hay muchos hugos, 48 horas para que detengan al asesino o cerramos otra vez el Periferico, dijo la madre del chico, Maureen Amaro.

"Hoy entiendo a todas las madres mexicanas cuando les arrebatan a sus hijos, y cuando hay señoras que dicen: hay que señora tan loca que anda buscando hijos por ahí, porque es un dolor muy fuerte y no se lo deseo a nadie. Yo creo que hoy conmigo están todas las madres de México, es un dolor horrible", declaró por la mañana.

Maureen aseguró que permanecerá en Periférico Norte hasta que detengan al asesino de su hijo y que volverán si en 48 horas no es detenido: "ya saben dónde está". "Me van a tener que matar aquí en Periférico", destacó.

Los padres de Hugo Carbajal acudieron a la Fiscalía Regional de Naucalpan, para demandar justicia por la muerte de su hijo y celeridad en las indagatorias para detener al responsable de la muerte del chico, identificado como "Mauricio".

Ricardo de la Cruz Musalem, secretario de Gobierno del Estado de México, acudió esta mañana a las inmediaciones del Parque Naucalli, donde los padres del menor pasaron la noche tras bloquear Periférico durante 13 horas.

El funcionario les ofreció reunirse con funcionarios de la Fiscalía para revisar dichos avances y los detalles de la carpeta de investigación, a cambio de suspender el cierre de la vialidad.

Los familiares aceptaron el trato, pero mantendrán las manifestaciones al pie de la avenida de forma indefinida hasta que el agresor sea capturado. En caso de que los resultados del encuentro no sean favorables, considerarán bloquear nuevamente.

Hugo, herido en el cuello

El sabado 2 de abril, en un bar clandestino, el joven Hugo Carbajal fue herido en el cuello con un copa rota por un guardia de seguridad del lugar. El inmueble está por ahora suspendido.

Después de una riña en el lugar, comenzaron a desalojarlos del lugar, luego una personas llegó con una copa en la mano y trató de asfixiar a Hugo. El chico, de acuerdo con el relato de uno de sus amigos, de manera educada, le pidió que lo soltara, pero el presunto atacante le clavó la copa en el cuello.

El joven fue trasladado a un hospital privado de Atizapán, donde fue reportado como fallecido como con secuencia de las heridas. De acuerdo co reportes, las fiestas clandestinas son comunes en esta zona de Julitzingo cada fin de semana.

El martes, desde temprana hora, familiares y amigos de Hugo cerraron Periférico Norte. Tras varias horas de bloqueo, alrededor de ls 10 de la noche comenzó a ser liberada la circulación.

La protesta para exigir “¡Justicia por Hugo!” colapsó la circulación de vehículos a lo largo de más de 30 kilómetros de Periférico Norte, desde la zona de Chapultepec y Polanco en la Ciudad de México, hasta los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.