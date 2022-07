Arman en el Edomex 'rebelión' morenista

En su disputa por la candidatura a la gubernatura del Estado de México, el senador morenista Higinio Martínez organiza una "rebelión" contra la dirigencia nacional.

Impulsados por el ex alcalde de Texcoco, diputados locales y federales, así como ex legisladores de Morena en el Estado de México, lamentaron que el candidato a la gubernatura mexiquense no sea elegido por consenso, que es un método, aseguraron, mejor que la encuesta.

En una carta pública dirigida al líder nacional de Morena, Mario Delgado, los congresistas, simpatizantes de Higinio Martínez, afirman que los morenistas en la entidad apuestan por el senador para que sea coordinador de comités de defensa de la cuarta transformación, nombre que llevará el abanderado hasta que lleguen los tiempos oficiales.

"Hubiéramos querido que antes de la encuesta se hubiera definido a este representante por el mecanismo del consenso, ya que este planteamiento no ha tenido respuesta en algunos factores que aspiran a dicho nombramiento.

"Reiteramos la importancia política, electoral, económica y estratégica que tiene nuestra entidad y por lo mismo insistimos en que el proceso sea llevado con mucho cuidado y el resultado del procedimiento no deje duda alguna sobre la rigurosidad profesional con que se trabaje", indica la misiva, firmada por 34 diputados locales y federales y 25 ex legisladores mexiquenses.

Los legisladores firmantes han crecido políticamente al amparo de Martínez, quien es el dirigente principal de Morena en la entidad.

"Después de un exhaustivo diagnóstico y análisis de los escenarios probables a los que nos vamos a enfrentar y de revisar con sumo cuidado, objetividad y el respeto que nos merecen cada uno de las y los compañeros que han expresado su interés por participar, concluimos que la propuesta que reúne las mejores condiciones para enfrentar el 2023 es el compañero Higinio Martínez", indicaron en la carta.

Los legisladores indican que su pronunciamiento público está dentro de la libertad de expresión que permite Morena, por lo que piden a militantes y simpatizantes del partido en la entidad pronunciarse por el también ex presidente municipal de Texcoco.

Aclaran que en caso de que la dirigencia mantenga la realización de una encuesta, ellos respetarán los resultados.