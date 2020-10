Armando Navarrete, alcalde de Nicolás Romero, da positivo a Covid-19

Estado de México.-Armando Navarrete López, presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México dio positivo a Covid-19 tras realizarse la prueba este jueves.

Fue atreves de sus redes sociales, que el ejecutivo municipal dio a conocer que había dado positivo, así también detalló que ya se encontraba en aislamiento y observación médica.

"Amigas y amigos les informo que he dado positivo a COVID-19, me mantendré bajo vigilancia médica. Les mando un abrazo y les pido que no bajemos la guardia ante las medidas de salud", escribió Armando Navarrete en Twitter