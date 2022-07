Arranca Higinio Martínez lucha por Edomex

El senador Higinio Martínez se registró ayer como aspirante a la gubernatura del Estado de México por Morena, con la exigencia de que se tome en cuenta su trayectoria en la entidad y que las encuestas sean creíbles.

En el Salón Luz, ubicado a unos metros de donde estuvo por años la oficina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Colonia Roma, completó el trámite de inscripción electrónica para ser electo "Coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", nombre que llevará el abanderado para no violar la legislación electoral.

Arropado por alcaldes, diputados locales y federales, así como simpatizantes de municipios del oriente, Martínez demandó a la dirigencia nacional la oportunidad de ser el candidato, pero también dijo que aceptaba las reglas establecidas por el partido.

Ante la posibilidad de que se elija a Delfina Gómez por el requisito de paridad de género, adelantó que también aceptará los resultados de la encuesta y no impugnará.

"He aceptado las reglas del juego, puede que sea elegido coordinador, puede que no sea así, y lo digo categóricamente, si no lo soy, aceptaré el resultado. No voy a cuestionar ni el procedimiento ni los resultados, pedimos que se valore todo y que se escuche a los liderazgos", dijo ante los asistentes, quienes gritaron "gobernador, gobernador" y "Es un honor estar con el doctor".

En repetidas ocasiones demandó una oportunidad para ser considerado como el candidato debido a su trayectoria política en el estado.

"Solo esperamos que nos den la oportunidad que nos merecemos", manifestó.

Martínez recordó que ha sido dos veces senador, tres veces alcalde de Texcoco, tres veces diputado local, y que trabajó desde la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas.

"Dénnos la oportunidad por el Estado de México, de hacer algún por este estado", demandó.

Incluso aseguró que Morena tiene amplias posibilidades de ganar la elección por el trabajo territorial que ha hecho en la entidad.

El senador dijo que escogió hacer su registro en el Salón Luz porque ahí hubo numerosas reuniones para formar a Morena, por lo que es de "buena suerte".

También habló de su cercanía con el Presidente López Obrador, de quien dijo, aprendió a trabajar con austeridad, honestidad y honradez.

"Espero ganar, por eso me apunté y espero salir adelante con la designación, confío en que las cosas se van a hacer bien", apuntó.

El coordinador de los diputados de Morena en el Estado de México y cercano a Martínez, Maurilio Hernández, aseveró que el trabajo del partido en la entidad viene del compromiso y dedicación que ha puesto el ahora senador.

"No se trata de sentarse en la silla y no dar resultados", mencionó.

El diputado local aseguró que el único que le puede hacer frente al candidato de la alianza, el panista Enrique Vargas o la priista Alejandra del Moral, es Martínez.

Morena definirá, a más tardar en los primeros días de agosto, a su candidato a la gubernatura del Estado de México.

La autoridad electoral aún no define el arranque de precampañas, pero los procesos electorales iniciarán formalmente la primera semana de enero de 2023 y la elección será el 4 de junio.

Esta es la primera vez que Morena define con varios meses de anticipación a su "coordinador", pues en años anteriores se ha realizado previo a la precampaña, ya iniciado el proceso electoral.