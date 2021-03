Arranca el 9 de marzo vacunación contra Covid-19 en Toluca; habrá cuatro módulos de aplicación

Las administraciones del Estado de México, de México y la alcaldía de Toluca informaron que en coordinación, y junto al sector privado este 9 de marzo iniciará la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a las personas adultas mayores de 60 años y más que viven en el municipio.



Lo anterior, como parte de la Estrategia Conjunta de Vacunación entre las autoridades federales y estatales. Se detalló que habrá cuatro módulos del 9 al 16 de marzo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Las ubicaciones de los puntos de inoculación serán: Estadio “Nemesio Diez” -Constituyentes Poniente número 1000, Barrio de San Bernardino-; el Centro de Convenciones de Toluca, en bulevar Miguel Alemán Valdés, número 175, en San Pedro Totoltepec.

Asimismo, en la Junta Local de Caminos, localizada en la calle Igualdad número 101, en la delegación de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, y el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense, en Jesús Reyes Heroles número 302, en la delegación San Buenaventura.



Con la finalidad de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, los adultos mayores deben acudir con su constancia si se registraron en el portal: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, más una identificación oficial. En caso de no haber realizado el trámite, deberán presentar alguno de estos documentos: credencial del INE, Inapam más la CURP.

En el caso de presentar una identificación oficial en la que no aparezca su dirección, deberán presentar además de la CURP una constancia domiciliaria reciente.

Recomendaciones del gobierno estatal

El gobierno mexiquense señaló que está garantizada la vacunación gratuita contra Covid-19 de todos los adultos mayores de Toluca, por lo que subrayó que no es necesario que pernocten o realicen largas filas que los expongan a cambios bruscos de temperatura y afecten su salud.



Asimismo, se recomienda que los asistentes acudan desayunados, si llevan tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos, así como acatar las medidas preventivas como respetar la sana distancia y uso obligatorio del cubrebocas, ya que no se permitirá el acceso, sin excepción, a quien no lo porte.

Se reiteró que la vacuna es gratuita y segura, y se exhortó a la población a evitar compartir información que circula en redes sociales, pues sólo genera confusión, además de estar atentos a los canales oficiales, en donde se publicará diariamente de manera actualizada y confiable la información necesaria para agilizar el proceso.



Cabe destacar que en esta ocasión la vacuna se aplicará solamente a los adultos mayores de 60 años de Toluca; en fechas próximas se dará a conocer la calendarización de los siguientes municipios.