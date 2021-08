Avanza Edomex en reconocimiento de identidad de género: van ocho actas entregadas en 15 días

Junuel Romero Tapia se convirtió en la primera persona en realizar la modificación de su acta de nacimiento. Ahora, su documento corregido con el reconocimiento de su identidad de género le brinda certeza jurídica y garantiza sus derechos humanos.

“Me siento muchísimo más seguro de poder hacer las cosas, porque seguro de mí mismo siempre he estado y por eso creo que he llegado hasta este momento, hasta donde estoy y sé que no voy a parar hasta conseguir cada cosa que quiera hacer, simplemente me siento muchísimo más seguro para seguir adelante, para hacer todos los trámites que yo requiero hacer sin ningún tipo de problema”, aseguró Junuel, originario de Cuautitlán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta el momento, el Estado de México, a través de la Dirección General del Registro Civil, ha entregado ocho actas de nacimiento con rectificación de nombre y/o género, lo que permite a las personas beneficiarias el respeto a su derecho de identidad.

Scarlett Orozco Monroy, en Ecatepec, y de Tanya López Vázquez, integrante del Colectivo Mujeres Trans Toluca, hoy cuentan con un documento que respalda su identidad y les permitirá obtener oportunidades laborales, educativas y asistenciales.

El pasado 20 de julio, el Congreso mexiquense aprobó la Ley de Identidad de Género, la cual permite que las personas soliciten la rectificación de nombre e identidad que las represente y obtengan documentos oficiales con dichos datos.

“Me siento muy contenta y muy feliz; ésta es una lucha de muchas organizaciones civiles, de activistas, ésta no es una lucha solamente de Tanya Vázquez, es una lucha de varias hermanas Trans, compañeros Trans”, señaló López Vázquez.

Proceso de rectificación

El Registro Civil recibe, a través de las 264 oficialías, las solicitudes para llevar a cabo de forma inmediata el reconocimiento de identidad de género, cuyo formato se puede encontrar en registrocivil.edomex.gob.mx/sites/registrocivil.edomex.gob.mx/files/files/Solic%20Rec%20de%20Identidad%20Genero.pdf.

“Es una atención personalizada, es una atención informada, es una atención digna, es una atención cálida, como a este sector de la población, como a toda la población. Para nosotros son personas que todos tienen una dignidad por la que nosotros debemos velar”, explicó César Sánchez Millán, director general del Registro Civil.

Las personas interesadas deben ser mayores de edad, estar registradas en el Estado de México, comparecer ante el Registro Civil con la solicitud elaborada y no estar sujeta a proceso judicial.

Además, deben presentar copia certificada de su acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

“Estamos pensando cuando mucho dos días ya tengan su nueva acta en el sistema. Únicamente los solicitantes tienen que firmarlo e imprimir sus huellas digitales pueden hacerlo también en un escrito libre de puño y letra o bien en el esquema que lo decidan los solicitantes siempre y cuando cumplan los requisitos del Código Civil”, agregó Sánchez Millán.

Leer más: Denuncia Coprisem a gimnasio en Cuatitlán por función de lucha libre pese a semáforo naranja

Los trámites concluidos se han realizado en los municipios San Antonio La Isla, Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Tianguistenco y Metepec. En próximos días se sumarán Atenco, Acolman, Lerma, Almoloya del Río y Villa Victoria.

‘El Baile de los 41’ es una película para saber por qué existe el mes del pride

Síguenos en