Bebé recién nacido es abandonado en camión de basura en Edomex

Estado de México.- Un bebé recién nacido fue rescatado luego de haber sido abandonado dentro de un camión de basura en Huixquilucan, Estado de México.

Los hechos se presentaron en la colonia Palo Solo, cuando vecinos de la zona, a muy tempranas horas del día comenzaron a escuchar el llanto de un bebé.

Pronto siguieron el ruido hasta dar con el camión de basura, donde el bebé se hallaba postrado en el asiento del copiloto, envuelto sólo en una toalla.

“Yo escuchaba que lloraba, pero buscaba en la calle y no lo veía, le dije a mi vecina y seguimos buscando, fue que lo encontramos y no quisimos agarrarlo para que no nos dijeran algo o alterar algo”, declaró uno de los testigos.

Los vecinos llamaron a las autoridades quienes arribaron con paramédicos para constatar que el bebé estaba sufriendo de hipotermia.

Temática. Pixabay

Al ser estabilizado, trasladaron al menor a la Clínica y Albergue Mater Dei, donde recibió atención médica, y fue valorado con buen estado de salud.

El bebé se encuentra en el Albergue Temporal Infantil Renacer, mientras las autoridades investigan mediante las cámaras de seguridad a los responsables de abandonarlo.