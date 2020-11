Bill Gates compara a quienes se niegan a usar mascarilla con "nudistas"

Estados Unidos.- El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario Bill Gates cuestionó el lunes la lógica detrás de la negativa de algunos estadounidenses a usar mascarilla para protegerse contra la propagación de COVID-19, comparándolos en broma con nudistas en su nuevo podcast.

En el primer episodio de “Bill Gates y Rashida Jones hacen grandes preguntas”, una serie limitada de podcasts, Gates y Jones discutieron la politización de las máscaras en Estados Unidos.

Gates calificó la reacción contra ellos como "algo tan extraño". "Quiero decir, ¿qué son estos, como, nudistas?" preguntó Gates, quien ha destinado millones de dólares a la investigación de la vacuna contra el coronavirus a través de su fundación.

Les pedimos que se pongan pantalones y, ya saben, ningún estadounidense dice, o muy pocos estadounidenses dicen, que eso es algo terrible.

La OMS y otras organizaciones persisten en su consejo de que la mascarilla es esencial para reducir contagios. AFP

“Bien”, dijo Jones. "Si desea volver a la vida normal en cualquier momento antes, use una máscara o no use una máscara y quédese en casa. ... Tienes que lidiar con lo que es ".

Continuó preguntando por qué “¿alguna vez pensamos que las máscaras no eran efectivas? Eso es lo que no entiendo ".

“La evidencia” de que “una simple máscara para las masas ... incluidas las personas que se están propagando sin saberlo” estaba disponible en abril, respondió Gates.

Trump y otros mandatarios que relajaron el uso de la mascarilla al final terminaron padeciendo Covid-19. AFP

"Ahora está abrumadoramente claro que la ventaja es gigantesca", agregó, y luego hizo referencia a un estudio de octubre realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

La investigación “en realidad muestra una proyección de que, si todo el mundo usara máscaras, cuántas muertes evitaríamos. ... Son más de 100.000 muertes".