Brigadista de Morena demanda a las personas que la hicieron abortar a golpes en Edomex

Toluca, Estado de México.- Una brigadista de Morena presentó cargos ante el Ministerio Público por el delito de aborto contra los simpatizantes de Movimiento Ciudadano que la golpearon hasta provocarle la muerte de su bebé en la colonia Maravillas, del municipio de Nezahualcóyotl.

Vianney de 18 años tenía tres meses de embarazo y trabajaba como brigadista de Morena en el momento de la agresión. Sus funciones consistían en colocar propaganda electoral y repartir volantes.

De acuerdo a sus declaraciones, ella pidió permiso a un vecino de la colonia antes citada para poner una lona de Morena en la fachada de su casa, él accedió a cambio de que retirara las banderas de Movimiento Ciudadano que estaba en lo alto del domicilio.

La mujer se encargó de retirar esta propaganda como se lo solicitaron. Momentos posteriores, un vecino le reclamó por esta acción y luego llegaron dos camionetas con 15 simpatizantes del MC, la mayoría hombres. Uno de ellos la empujó al suelo y comenzó a patearla en el vientre junto a una mujer, de acuerdo al relato de Vianney.

"Estando en el piso, la señora güera también me empieza a tirar de patadas, 'gritándole la de la voz, no me pateen, estoy embarazada', respondiendo dicha señora: 'no me importa, para qué quitas mis banderas'" dijo la denunciante.

Tras los hechos, Vianney fue trasladada al Hospital General Gustavo Baz Prada y después fue a un laboratorio privado para que le hicieran un ultrasonido, mediante el cual confirmaron la muerte del producto.

Respuesta

El partido Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en donde solicitó a la Fiscalía de Justicia del Estado de México investigar el caso y deslindar responsabilidades. También sostuvieron que no hubo una “golpiza” como afirma los militantes de Morena.

"En Movimiento Ciudadano lamentamos estas provocaciones, reprobamos cualquier tipo de violencia y reiteramos nuestro llamado a tener elecciones limpias y en paz. Le exigimos a Morena detener la guerra sucia, dejar de mentir y usar el dolor ajeno para sus intereses políticos", puntualizó el partido.

Por su parte, las autoridades de Edomex informaron que ya solicitaron el dictamen médico al hospital que atendió a la víctima como parte de la investigación.