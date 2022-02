Busca el cuerpo de su hermano, le dieron bolsas de plástico dentro del ataúd en Toluca

Estado de México.- Desde hace más de año y medio, Rosalba Trinidad Francisco lleva una larga batalla en la búsqueda del cuerpo de su hermano Christian, cuyo paradero desconoció desde el mes de agosto de 2020 cuando fue aprehendido por policías municipales de Toluca.

El pesar de Rosalba inició al batallar para saber sobre su hermano después de que lo detuvieron, luego al recoger su cuerpo en estado de putrefacción en el servicio forense de Tlalnepantla, donde rechazo que la persona que le indicaron correspondiera a su hermano.

Y es que ella resalta que el certificado médico que las autoridades mexiquenses le entregaron el 26 de agosto de 2021 aludia a un hombre robusto de 40 años de edad; sin embargo, su hermano era delgado y tenía 21 años.

"Cuando me lo entregaron yo estaba en estado de shock, no tuve tiempo de reclamar nada, pero despúes fui a la Fiscalía, les dije que no era mi familiar y dijeron que me lo tenía que llevar o se iría a la fosa común", explicó en entrevista con El Universal.