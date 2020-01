CEAV recibe a sobrevivientes de Tlahuelilpan

Tlahuelilpan, Edomex.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibió a sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas en la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan para empezar a atender sus demandas de apoyo, informó la senadora del PAN Xóchitl Gálvez.

Mencionó que el grupo fue recibido por la titular de la CEAV, Mara Gómez, luego de la discusión en la Comisión Permanente del Congreso sobre que se debe dar trato de víctimas a sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

En ese debate, se solicitaron informes a la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CEAV sobre las acciones realizadas por el caso Tlahuelilpan, pero la mayoría de Morena rechazó pedir que los afectados por la explosión fueran considerados como víctimas.

Gálvez indicó que, a pesar de la posición de diputados y senadores de Morena, la titular de la CEAV mostró otra actitud y ya empezó a tomar acciones a su favor.

Han tenido este día una reunión en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fueron ya recibidos los afectados, sobrevivientes y familiares, al menos se van a empezar a atender sus demandas."

"Se van a hacer gestiones para atención médica, apoyo psicológico, a lo que tengan derecho, aún sin dar el paso sobre la reparación del daño, que podría verse más adelante", relató la legisladora, quien acompañó al grupo en el encuentro.

Agencia Reforma

En opinión de la senadora de Hidalgo, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos sí son víctimas porque el Estado no hizo nada para impedir que los pobladores llegaran al ducto, como haber instalado un cerco y disponer de un operativo mayor para sacar a la gente.

Condenó las declaraciones de legisladores de Morena sobre que todos los afectados eran huachicoleros y que por eso no merecen los beneficios de la Ley de Víctimas.

"Me sorprende el desconocimiento de la ley, son víctimas del Estado porque no se actuó para que no se murieran. Lo que quieren es que determine la autoridad si había culpables y hasta ese momento considerar si son víctimas, pero hay que recordar que solo hay algunos sobrevivientes y hubo 137 muertos.

Agencia Reforma

"Por muy grave que sea su delito no merecían pagar con su vida, y el Estado pudo impedir que no se murieran porque la fuga empezó al mediodía y la explosión fue horas más tarde, y no se hizo nada, no se acordonó la zona, había soldados y policías, no los hubieran dejado pasar, siquiera a toletazos", mencionó Gálvez.

Agregó que, a un año de la explosión, hay gente que no ha sido debidamente atendida, como un sobreviviente que necesita una cirugía de ojo y otro en sus brazos para tener movilidad.

Hay acciones que no cuestan y que se pueden empezar a dar. Hoy se vio la posibilidad de que la Comisión haga alguna gestión en el Instituto Nacional de Rehabilitación", comentó la senadora del PAN.

Gálvez agregó que es difícil definir quién es culpable del delito de robo de combustible y quién no, pero eso, dijo, no debe impedir la ayuda a las familias y sobrevivientes.

Más de 134 personas perdieron la vida a causa de la explosión. Agencia Reforma

"Lamento la postura de Morena porque dicen que son de izquierda y no entienden el concepto de víctimas, les falta sensibilidad. No se les quiere dar trato de víctimas, pero tampoco los señalan como huachicoleros ni hubo cárcel para nadie, y mientras pasa el tiempo y no se dan los apoyos que podrían merecer de acuerdo a la ley de víctimas", indicó.

Gálvez añadió que dará una conferencia de prensa este viernes donde mostrará testimonios sobre las personas que esperan ser reconocidas como víctimas de la explosión de Tlahuelilpan.